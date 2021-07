10 atletas para seguir e acompanhar os Jogos Olímpicos por outros olhos

Tóquio está pronta, as delegações já chegaram ao Japão, algumas competições já até começaram e a abertura dos Jogos Olímpicos já acontece nessa sexta (23). Com as restrições de público impostas pela pandemia, as únicas pessoas com acesso ao evento são jornalistas e, claro, os próprios atletas. Segui-los nas redes, portanto, é uma ótima maneira de acompanhar mais de perto o dia a dia do evento e, principalmente, os bastidores dos jogos.

Por isso, a EXAME selecionou 10 atletas brasileiros que valem o "follow" para você acompanhar os Jogos pela perspectiva de quem está lá! Todos os atletas da nossa lista têm sido bem ativos nas redes sociais durante o "esquenta" para os jogos, inclusive compartilhando detalhes sobre as rotinas anti-covid, as belezas do Japão e até respondendo perguntas enviadas pelo seguidores. Confira a nossa lista e fique de olho no feed e nos stories dos nossos atletas!

Diogo Soares / @diogo_s0ares - Ginástica

Aldemir Junior / @almedirgjunior - Atletismo

Douglas Souza / @douglasouza - Vôlei

Rayssa Leal / @rayssalealsk8 - Skate

Marta / @martavsilva10 - Futebol

Pepe Gonçalves / @pepehgoncalves - Canoagem

Ágatha Rippel / @agatha_rippel - Vôlei de praia

Ricardo Lucarelli / @lucarelli8 - Vôlei

João Oliva / @joaov_oliva - Hipismo

Letícia Bufoni / @leticiabufoni - Skate

Bônus: Time Brasil / @timebrasil - perfil oficial da delegação brasileira

É ótimo para ter uma visão geral da participação brasileira nos Jogos. O perfil posta sempre séries de fotos temáticas, como essa, que mostra o Time se deslocando pela Vila Olímpica em carros autônomos! Incrível, né?