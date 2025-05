Warren Buffett diz que você está muito pessimista. E a neurociência concorda com ele

Ao anunciar sua aposentadoria, Warren Buffett reacendeu a atenção global para os conselhos que compartilhou ao longo de décadas.

Um deles, embora simples, chama atenção justamente por tocar em uma das habilidades mais importantes para qualquer profissional que busca crescer na carreira: saber conduzir a si mesmo — e aos outros — mesmo diante das adversidades. As informações foram retiradas de Inc Magazine.

Em uma conversa com um jovem, Buffett afirmou: “Eu me concentraria nas coisas boas da sua vida, em vez das coisas ruins que acontecem, porque coisas ruins acontecem. Muitas vezes, a vida pode ser maravilhosa, mesmo com alguns percalços.”

A frase, à primeira vista motivacional, é respaldada pela neurociência: o cérebro humano é programado para dar mais atenção ao negativo — um mecanismo de sobrevivência que, no ambiente de trabalho, pode se tornar uma armadilha.

O cérebro contra a liderança

Pesquisas mostram que imagens e situações negativas provocam reações cerebrais mais intensas do que estímulos positivos. Como explica a neurocientista Catherine Norris, da Swarthmore College, para a Inc Magazine: “o ruim é mais forte do que o bom.”

Esse viés afeta diretamente a forma como as pessoas lidam com desafios, críticas e pressões — situações comuns para quem lidera. No contexto profissional, isso pode significar:

Decisões precipitadas

Queda na motivação

Conflitos mal gerenciados

Dificuldade de manter a equipe engajada

Em um cenário em que a capacidade de liderar com clareza, empatia e resiliência é cada vez mais valorizada, entender e superar esse padrão mental se torna uma vantagem estratégica.

Crescimento exige liderança — em qualquer função

Não importa o cargo atual. A habilidade de liderar (pessoas, processos ou a si mesmo) é hoje uma das competências mais valorizadas no mercado.

Em um ambiente cada vez mais instável, empresas buscam profissionais que saibam tomar decisões conscientes, lidar com adversidades e manter o foco nos resultados sem perder a capacidade humana de conexão.

Segundo especialistas, essa capacidade é treinável. Ela começa com o autoconhecimento e se desenvolve com práticas intencionais, como aquelas recomendadas pela ciência para superar o viés negativo. Ao dominar essas habilidades, o profissional amplia sua capacidade de influência, acelera sua evolução e se torna peça-chave nas transformações organizacionais.

O conselho de Buffett como lição de gestão

