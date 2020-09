Vivo tem vagas para trainees com salário de R$6.800, 30% delas para negros

A Vivo abriu inscrições para seu novo programa de trainee. Ao todo, 30 vagas serão abertas para atuação na cidade São Paulo. Destas posições, 30% serão destinadas a profissionais negros.

O programa tem duração de um ano e meio, com admissão em fevereiro de 2021. O salário pago aos trainees será de R$ 6.800, e os benefícios incluem a possibilidade de trabalho remoto, smatphone corporativo com plano de dados ilimitado e MBA subsidiado pela empresa na ESPM, cursado em horário de trabalho.

Os dez trainees mais bem avaliados durante o programa ganharão um curso de curta duração na Universitas (Universidade Corporativa Telefônica), na Espanha.

A empresa busca candidatos com competências técnicas e habilidades humanas, como empatia, coragem, criatividade e inovação. A fluência em idiomas não é um requisito do processo seletivo, já que a Vivo apoia os trainees que não tiverem a habilidade.

Segundo a vice-presidente de pessoas da organização, Niva Ribeiro, o objetivo do programa é desenvolver jovens para atuar com foco nas áreas de negócios da Vivo e com cultura e transformação, fortalecendo clusters de marketing, comercial, produtos, estratégia, inovação, dados e inteligência artificial.

Inscrições podem ser feitas pelo site do programa.