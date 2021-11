Vivo tem 300 vagas exclusivas para profissionais com deficiência

A Vivo está com o processo seletivo aberto para mais de 300 vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência. As oportunidades são para diversas áreas, como engenharia, serviço ao cliente e tecnologia da informação.

A seleção vem acompanhada de eventos online e presenciais para atrair os candidatos e tirar dúvidas sobre o processo.

No dia 16 de novembro, a empresa vai realizar uma feira virtual para auxiliar os profissionais interessados nas vagas. A inscrição deve ser realizar pelo link.

Para quem se inscrever nas vagas, o processo seletivo terá "recruiting days" (do inglês, dias de recrutamento), que ocorrem do dia 15 a 19 de novembro. Quem passar na triagem inicial e for convidado para um desses dias receberá o feedback sobre a vaga em poucas horas.

As oportunidades estão distribuídas por mais de 175 cidades e são para diversos níveis de formação, do ensino médio ao superior completo. Para se candidatar a qualquer uma das vagas, será necessário apresentar o laudo médico.

“Como uma empresa inclusiva, entendemos que iniciativas como essas estimulam a pluralidade de perfis dentro da companhia, criando um ambiente de maior criatividade e colaboração, mais propício à inovação e onde vínculos pessoais e propósito trazem significado ao trabalho”, destaca Niva Ribeiro, VP de Pessoas da Vivo.

Confira as vagas pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.