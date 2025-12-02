Vivo lança um 'hospital interno' para os seus 33 mil funcionários e dependentes

A Vivo lança neste mês o Hospital Púrpura, um modelo digital de atenção primária à saúde voltado exclusivamente para seus mais de 33 mil funcionários e 50 mil dependentes. A iniciativa - criada em parceria com a Conexa, ecossistema digital de saúde - amplia o Programa Vivo Bem-Estar e reforça a estratégia da companhia de unir tecnologia, prevenção e cuidado contínuo.

O projeto funciona como uma porta de entrada única para todo tipo de necessidade médica, oferecendo atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma equipe exclusiva de médicos e enfermeiros.

“Para nós, gente é a nossa melhor tecnologia. Investimos na saúde e no bem-estar dos nossos times porque entendemos que uma empresa que cuida e, ao mesmo tempo, desafia suas pessoas, é uma companhia mais forte e preparada para o futuro”, afirma Fernando Luciano, vice-presidente de Pessoas da Vivo.

Atendimento humanizado e integrado, começando pelo WhatsApp

O primeiro contato do funcionário – ou de seus dependentes – acontece de forma simples: pelo WhatsApp, onde um enfermeiro realiza o acolhimento inicial e identifica as necessidades do paciente. A partir daí, a jornada segue para o atendimento médico virtual em um aplicativo dedicado, que cria um plano de cuidado contínuo e personalizado.

Em casos que exigem exames ou avaliação presencial, a equipe faz o encaminhamento direto para hospitais parceiros, com isenção total de coparticipação, tanto para o atendimento quanto para os exames. O programa também inclui benefício medicamento, com subsídio de até 100% para uma lista de remédios prescritos pelos médicos do Hospital Púrpura.

Além da medicina da família, a plataforma já nasce com atendimento em 14 especialidades, entre elas:

Pediatria

Dermatologia

Endocrinologia

Ortopedia

Ginecologia

Nutrição

Cardiologia

Psiquiatria

Reumatologia

Geriatria

Gastroenterologia

Hematologia

Urologia

Pneumologia

Todos os atendimentos são gratuitos e integrados ao histórico digital do paciente, garantindo continuidade e prevenção.

Bem-estar como estratégia

Além do hospital interno, em São Paulo, os funcionários já contam com o Espaço Bem-Estar, no prédio Ecoberrini, uma área de 600 m² com equipe multidisciplinar — acupunturistas, nutricionistas, fisioterapeutas, osteopatia, quick massage, meditação e eletroestimulação, entre outros serviços.

Além da saúde física, a Vivo vem expandindo sua frente emocional. O ecossistema de saúde mental oferece suporte psicológico, jurídico e social, além de assistência ao luto para funcionários que enfrentam perdas parentais.

“O hospital aparece como uma proposta de garantir um acompanhamento acessível, rápido e completo, refletindo a prioridade da empresa em colocar a saúde e o bem-estar dos funcionários no centro da cultura organizacional”, afirma Luciano.