Universidade em Portugal tem bolsas para graduação e pós-graduação

Com mais de 20 universidades portuguesas adotando um processo seletivo facilitado para brasileiros, fica cada dia mais simples estudar fora com Enem. Além da candidatura, porém, bolsas de estudos para brasileiros também estão sendo disponibilizadas nas melhores instituições de ensino do país.

É o caso do Instituto Politécnico de Leiria, que está com inscrições abertas para seus cursos de pós-graduação e graduação. Para todos, há possibilidade de bolsa de 50% no valor total da anuidade – que já é significativamente mais baixo que as taxas de outros países europeus. As inscrições vão até 15 de abril!

Como funcionam as bolsas



A anuidade dos cursos é de cerca de 3 mil euros (nos cursos nas áreas de Educação, Ciências Sociais, Administração, Tecnologia, Artes, Design e Turismo) e 4 mil euros nos cursos na área da Saúde. Confira a lista completa dos cursos disponíveis.

Com as bolsas de 50%, os valores caem para 1,5 e 2 mil euros anuais. O Instituto Politécnico de Leiria possui uma página dedicada a estudantes brasileiros, na qual é possível acessar detalhes sobre o processo de candidatura às vagas nas universidades e informações sobre vida e custos de manutenção em Portugal — além, é claro, da página dedicada às bolsas de estudo.

Há duas possibilidades de Bolsas: Bolsa por Mérito e Bolsa de Cooperação para o Desenvolvimento – direcionada apenas a candidatos de países de língua portuguesa. Oestudante pode se inscrever para as duas, mas elas não são cumulativas. Para se inscrever, é preciso submeter seu histórico acadêmico e profissional (no caso de pós-graduação).

O processo de candidatura à universidade pode ser feito neste link. A nota do Enem é um dos critérios utilizados na seleção, mas não é o único: mais informações sobre o processo para se candidatar podem ser vistas neste link. Além disso, Confira aqui também os detalhes de cada bolsa e como se inscrever para cada uma. As inscrições vão até 15 de abril!

Sobre o Instituto Politécnico de Leiria

O Instituto é uma instituição de educação pública, e possui quatro campi na região central de Portugal, nas cidades de Leiria Caldas da Rainha, Peniche e Marinha Grande. Atualmente, abriga 10 mil estudantes em seus cursos de graduação e pós-graduação.

Esse conteúdo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.