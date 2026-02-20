Três perguntas que um líder precisa fazer para transformar tecnologia em resultado

A adoção de inteligência artificial nas empresas tem sido tratada, em muitos casos, como um projeto tecnológico. Dados recentes indicam, porém, que os principais desafios estão ligados à gestão de pessoas, capacitação e alinhamento estratégico.

Um levantamento da Udacity com 751 profissionais mostrou que 67% preferem investir na qualificação de funcionários atuais, do que pagar um adicional salarial de 25% para contratar especialistas externos em IA.

Além disso, um levantamento da Avature indica que 48% dos líderes de recursos humanos enfrentam dificuldade para desenvolver competências necessárias à expansão da IA, enquanto apenas 11% se dizem confiantes para prever habilidades futuras.

Um ponto de partida para os líderes é examinar a prontidão da força de trabalho para usar a IA e começar fazendo essas três perguntas à sua equipe. As informações foram retiradas da Forbes.

1. A organização compreende a mentalidade dos funcionários?

O avanço da IA tem sido acompanhado por percepções distintas dentro das empresas. Parte dos trabalhadores relata insegurança em relação à própria preparação para atuar em ambientes cada vez mais digitais.

Além do acesso ao treinamento, entram em pauta fatores como clareza de objetivos, comunicação interna e entendimento do papel da IA nas rotinas. Sem um direcionamento claro sobre o propósito e o impacto esperado, a adoção tende a ocorrer de forma desigual entre áreas e equipes.

2. O treinamento é genérico ou adaptado por função?

A expansão da IA ampliou o debate sobre como preparar as equipes para lidar com novas ferramentas e processos. Programas amplos e padronizados costumam abordar conceitos gerais e diretrizes de uso, mas nem sempre se conectam às atividades específicas de cada área.

Quando o treinamento é estruturado a partir das responsabilidades de cada função, a aplicação tende a ser mais direta. A tecnologia passa a ser incorporada aos fluxos de trabalho de forma prática, com foco em tarefas reais, metas da área e indicadores já existentes na organização.

3. A liderança está preparada para equipes híbridas?

A incorporação de sistemas de IA às rotinas corporativas altera a dinâmica das equipes e amplia o escopo da gestão. Líderes deixam de coordenar apenas pessoas e passam a supervisionar também a interação entre profissionais e ferramentas digitais.

Esse novo arranjo exige clareza sobre objetivos, definição de responsabilidades e critérios de acompanhamento que considerem tanto o desempenho humano quanto o uso da tecnologia.

Também demanda atenção à organização do trabalho, à redistribuição de tarefas e à adaptação das equipes a modelos que combinam capacidades humanas e sistemas automatizados.

