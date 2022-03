Trabalhe no mercado financeiro: EQI tem 100 vagas para assessores

A EQI Investimentos, escritório plugado ao ecossistema do BTG Pactual, abre nos próximos meses mil vagas com objetivo acelerar a expansão dos negócios.

Para quem pensa em aproveitar a oportunidade, uma boa notícia: há espaço para quem já é da área e também para quem nunca trabalhou com investimentos, mas tem interesse neste universo. “Formação na área de exatas não é pré-requisito, mas é um diferencial desejado da EQI”, afirma Juliano.

Laryssa Salvaro, head de talent acquisition da EQI, ressalta que a empresa possui hoje R$ 13 bilhões sob custódia e pretende atingir mais de R$ 25 bilhões só em 2022. Reforça também que a empresa precisa de novos talentos para alcançar escala. “Quando entramos na EQI, ouvimos uma frase que diz ‘tudo nos trouxe até aqui, mas, neste cenário, precisamos de um time ainda maior para irmos ainda mais longe”, diz Salvaro.

Para você que deseja participar do processo seletivo da EQI, que em março abre já 100 vagas, acesse aqui. Um diferencial para preencher os requisitos da vaga é ter alguma certificação do mercado financeiro, seja CPA 10, CPA 20, Ancord etc.

Aos sem certificação, a EQI tem um plano de formação de profissionais para o mercado financeiro.

O programa é para qualquer pessoa interessada em mercado financeiro e investimentos disposta a trabalhar presencialmente em Balneário Camboriú/SC, Florianópolis ou São Paulo.

Ao iniciar os estudos, os alunos já estão contratados pela EQI, e recebem uma ajuda de custo semanal para participar do programa. A média de aprovação na Ancord para os participantes do programa de formação da EQI é de 75%-80% por mês.

O Programa de Formação de Assessores(as) é dividida em três etapas:

Primeira fase

Chamada de incubadora, é feita de maneira remota, onde a EQI prepara os profissionais para a certificação da Ancord. O período de estudos é de aproximadamente quatro semanas, durante as quais o candidato receberá, de maneira totalmente gratuita, um plano de estudos, aulas exclusivas com especialistas da casa e conteúdo multimídia produzido pelo especialista Edgar Abreu, nome bastante conhecido no mundo das certificações financeiras.

Segunda fase

Após aprovado na Ancord, o candidato inicia sua formação como Sales Development Representative (SDR), responsável por qualificar os leads gerados em ações de marketing e agendar reuniões para os assessores de investimentos. A duração desta etapa é de cinco a oito meses, relativo ao atingimento de metas, e compreende o desenvolvimento de soft skills e hard skills, como treinamentos em técnicas de vendas, inteligência emocional, intensidade e ritmo comercial. Neste período, o colaborador passa a receber um salário fixo mensal mais renda variável.

Terceira fase

Após concluir a fase de desenvolvimento comercial, o colaborador é promovido para assessoria de investimentos na mesa digital. Esta etapa consiste em ganhar experiência em produto, economia e mercado. Os assessores também irão lidar com a prática do dia a dia dos investimentos. São em média cinco meses de preparo, com remuneração fixo mensal mais renda variável.

Depois o assessor digital segue para a mesa de alocação, quando estará preparado para trilhar um caminho de sucesso na EQI. Há mais um atrativo na história: ninguém começa do zero. Cada um que chega já recebe uma carteira de clientes, passando a ter de R$ 5 milhões a R$ 10 milhões sob sua assessoria.

A partir daí, o novo assessor passa a galgar degraus de acordo com seu desempenho. “Depois de um determinado período como assessor, a carreira oferece a oportunidade do profissional virar manager (liderança) ou banker [especialista]. Ou seja, ou ele passa a liderar assessores ou atender investidores mais sofisticados, com maior potencial de investimento de seu capital”, explica Laryssa.

Case de sucesso

Rafael Lara, de 27 anos, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Catarina, é exemplo de assessor que virou gerente. “Durante algum tempo eu até atuei em minha área de formação. Mas, em 2019, recebi a oportunidade da minha vida. Participei do Programa de Formação de Assessores da EQI Investimentos. Hoje, depois de dois anos e meio, lidero uma equipe com R$ 92 milhões sob custódia”, ele conta.

As promoções na carreira do assessor acontecem por meritocracia, quatro vezes ao ano, e o grande sonho é alcançar o partnership, que significa fazer parte da sociedade da EQI Investimentos.

“A EQI Investimentos tem a missão de ajudar as pessoas a fazer as melhores escolhas de investimento e acredita que isso só acontece por meio da educação. Foi assim que a empresa começou, com o blog EuQueroInvestir, do Juliano Custódio. E o programa de formação de novos assessores fortalece o nosso propósito, visa formar profissionais cada vez melhores para atender nossos clientes”, afirma.

Para participar do processo seletivo de novos assessores da EQI Investimentos, acesse a página da EQI para recrutamento de profissionais aqui.