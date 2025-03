Quer uma promoção? Dominar essas ferramentas vai te fazer o queridinho do seu chefe

As ferramentas de inteligência de mercado (BI) são essenciais para empresas que desejam extrair valor estratégico de seus dados. Elas permitem consolidar grandes volumes de informações, criar relatórios detalhados, identificar tendências e tomar decisões baseadas em evidências.

O Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms da Gartner, um dos mais respeitados relatórios do setor, avalia as plataformas mais robustas e inovadoras disponíveis no mercado. As ferramentas são divididas em quatro quadrantes e classificadas como líderes, visionárias, nichadas e desafiantes; sendo as líderes as melhores. Descritas como funcionalidades que executam muito bem suas funções atuais, mas que também estão preparadas para o futuro.

Por ser uma matriz, há os mais bem ranqueados dentre os líderes, que são as ferramentas que mostramos aqui. Se você dominar alguma delas, seu chefe certamente vai te adorar e você vai ficar com uma promoção encaminhada.

Microsoft Power BI

O Microsoft Power BI destaca-se por sua integração com outras ferramentas da Microsoft, como Azure e Excel, sendo ideal para empresas que já utilizam esse ecossistema. Ele é conhecido pela interface intuitiva, que permite a criação de relatórios interativos e dashboards (painéis visuais que resumem informações importantes) sem exigir conhecimentos avançados em tecnologia. A plataforma também é elogiada por oferecer alto desempenho a um custo acessível, o que a torna atrativa tanto para pequenas empresas quanto para grandes corporações.

Tableau (Salesforce)

O Tableau, adquirido pela Salesforce, é amplamente reconhecido como uma das melhores ferramentas de visualização de dados. Ele é projetado para transformar informações complexas em gráficos, mapas e relatórios facilmente compreensíveis. Além disso, a integração com a Salesforce torna essa ferramenta uma escolha estratégica para empresas que buscam alinhar dados de vendas, marketing e atendimento ao cliente. Seu diferencial está na facilidade de uso: qualquer pessoa, mesmo sem habilidades técnicas, pode criar visualizações personalizadas rapidamente.

Qlik

A Qlik se diferencia pelo uso de um motor associativo, que permite explorar dados de maneira não linear, ou seja, os usuários podem analisar informações livremente sem a necessidade de seguir um caminho rígido de consultas. Essa abordagem, combinada com recursos avançados de inteligência artificial, ajuda as empresas a identificar padrões e insights mais rapidamente. Além disso, a Qlik é projetada para integrar dados de diversas fontes, como planilhas, bancos de dados e clouds (nuvens), tornando-se ideal para negócios que operam em ambientes complexos.

Oracle Analytics Cloud

A Oracle Analytics Cloud oferece uma experiência completa para empresas que buscam mais do que visualizações de dados. A ferramenta combina inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise preditiva para antecipar tendências e apoiar decisões estratégicas. Um de seus maiores diferenciais é a integração com outras soluções Oracle, permitindo análises ágeis para empresas que já utilizam tecnologias da marca. Sua flexibilidade também é um ponto forte, atendendo a organizações de diferentes setores e tamanhos.

Google Looker

O Google Looker é uma solução de BI que se destaca pela personalização. Ele permite criar relatórios detalhados e dashboards adaptados às necessidades específicas de cada negócio. A plataforma suporta múltiplas fontes de dados, como planilhas e ferramentas de CRM (gestão de relacionamento com clientes). Sua interface simples e intuitiva, somada ao poder da integração com o Google Cloud, faz do Looker uma escolha versátil para empresas que priorizam análises ágeis e visualizações avançadas.

Como escolher a melhor ferramenta para o seu dia a dia?

A escolha da ferramenta ideal depende do tipo de dado que você analisa e dos objetivos do seu trabalho. Empresas que já utilizam tecnologias Microsoft podem optar pelo Power BI pela facilidade de integração. Negócios voltados à experiência do cliente podem se beneficiar do Tableau, enquanto organizações que trabalham com grandes volumes de dados estruturados e não estruturados podem preferir a Qlik. Já companhias que utilizam sistemas Oracle encontrarão vantagens no Oracle Analytics Cloud, e aquelas que priorizam personalização e escalabilidade podem optar pelo Google Looker. Avaliar as funcionalidades que melhor atendem às necessidades do seu negócio é o primeiro passo para transformar dados em insights estratégicos.

