Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo? Veja as vagas de home office disponíveis nesta semana

Nos últimos anos, entre as diferentes reivindicações dos profissionais, o regime de trabalho ganhou destaque. Com a pandemia, muitas atividades foram testadas e aprovadas no home office, o que permitiu com que muitos profissionais trabalhassem para empresas dentro e fora do Brasil, criando assim um caminho para a chamada "fuga de cérebros" do Brasil.

Para você que busca seguir essa tendência e trabalhar de qualquer lugar do mundo, para empresas nacionais ou internacionais, veja as seleções de vagas home office disponíveis nesta semana.

Vagas nacionais

Doc9

A Doc9 é uma lawtech que facilita processos, centraliza soluções e desenvolve tecnologia para otimizar a rotina jurídica de empresas. A empresa atua em todo o Brasil por meio de uma plataforma digital, além de contar com uma equipe de especialistas e rede de parceiros treinados.

As vagas são na modalidade CLT ou PJ, a depender do tipo de vaga, e a empresa oferece VR, plano de saúde, auxílio creche, auxílio home office, entre outros benefícios.

Inscrição: Veja as posições abertas para as áreas de Vendas, Finanças e Jurídica no site da Remotar.

Efí

Antiga Gerencianet, a Efí é uma conta digital para empresas focada em descomplicar finanças. A empresa atende mais de 370 mil clientes em todo o país e conta com mais de 350 funcionários, mantendo escritórios em São Paulo, Belo Horizonte e Recife.

Além do trabalho remoto e diversos benefícios, um dos principais diferenciais da empresa é a semana de 4 dias. Isto é, quem trabalha na Efí, conta com uma carga horária de 32 horas semanais.

Inscrição: Acesse a página de vagas da Efí para ver as vagas disponíveis.

Zappts

A Zappts é especializada em consultoria e desenvolvimento de Canais, plataformas e produtos digitais, com a entrega de soluções completas em Design, Front & Back-End, Middleware, Quality Assurance entre outros serviços que ajudam a acelerar a Transformação Digital de empresas que buscam alta performance.

A empresa, que está com vagas em Tecnologia, oferece Cartão Caju, Gympass, plano de saúde Amil entre outros benefícios.

Inscrição: Para ver as oportunidades remotas, acesse o site da Remotar.

Vagas internacionais

BairesDev

Com sede em São Francisco, a BairesDev é uma empresa de tecnologia que oferece a terceirização de times completos de Programação, Testes, Design, Produto, dentre outros, para seus clientes.

Por ser uma empresa bastante consolidada no setor de terceirização, ela possui um processo seletivo bastante competitivo, além de um modelo de atuação 100% remoto desde muito antes da pandemia.

Inscrição: Veja 100 vagas para trabalhar na BairesDev por meio do site da Remotar.

Coinbase

Fundada em junho de 2012, a Coinbase é uma carteira e plataforma de moeda digital onde consumidores podem fazer transações com novas moedas digitais como Bitcoin, Ethereum e Litecoin.

A empresa, que já conta com mais de 4 mil funcionários distribuídos em diversas partes do mundo, está com posições abertas para diversas áreas, muitas das quais aceitam brasileiros trabalhando de forma remota.

Inscrição: Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades disponíveis.

Strider

A plataforma de contratação da Strider é uma solução de ponta a ponta que permite encontrar e contratar talentos de engenharia remotos previamente avaliados através de um processo de verificação rigoroso, que ajuda as empresas a economizar tempo e dinheiro, selecionando apenas candidatos com fortes habilidades técnicas comprovadas.

Inscrição: A empresa está com diversas vagas abertas na área de Tecnologia, para as senioridades pleno e sênior. Acesse o site da Remotar para ver as oportunidades de home office.