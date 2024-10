Quer trabalhar de casa ou até de outro país? Veja as vagas home office desta semana

Flexibilidade é um dos benefícios do funcionário que trabalha em uma empresa que valoriza a cultura do “trabalho orgânico”. Trata-se de um tipo de trabalho que evolui naturalmente, sem muita rigidez ou estrutura imposta de cima para baixo, afirma Fabiane Borges, especialista em Recursos Humanos e mentora de líderes, que foi uma das palestrantes do Programa Salto Alto.

“Imagine um jardim, onde cada funcionário é uma planta que ocupa seu próprio espaço para crescer e se apoiar mutuamente, é assim que podemos imaginar o fluxo do trabalho orgânico”, diz.

Para você que busca oportunidade em uma empresa que aposta na flexibilidade por meio do home office e no “trabalho orgânico”, veja a lista de vagas remotas disponíveis nesta semana.

Vagas nacionais

Eureca

A Eureca, consultoria especializada em conectar jovens talentos a oportunidades de desenvolvimento profissional, atua como ponte entre empresas e estudantes ou recém-formados. Por meio de processos seletivos inovadores e programas de desenvolvimento, a Eureca visa transformar o mercado de trabalho, promovendo inclusão e diversidade.

Inscrição: Veja as vagas remotas recentemente abertas na página de vagas da Eureca.

Gran

A Gran é uma empresa voltada para a educação digital, oferecendo cursos e preparatórios para concursos públicos, exames e desenvolvimento profissional. Com foco em transformar vidas por meio da educação, a empresa utiliza tecnologia de ponta para democratizar o acesso ao aprendizado, ajudando milhares de pessoas a alcançar seus objetivos acadêmicos e profissionais.

A emrpesa conta com uma enorme lista de benefícios como plano de saúde e odontológico, Gympass, vale refeição ou alimentação, auxílio home-office, bônus, entre outros.

Inscrição: Veja as posições remotas para diversas áreas no site da Remotar.

Radix

Fundada em 2010, a Radix é uma empresa global de engenharia e tecnologia, presente em mais de 25 países, que desenvolve soluções inovadoras para diversos setores da indústria.

Com uma equipe de mais de 1.400 profissionais, a Radix oferece oportunidades de trabalho remoto em áreas como Engenharia, Automação, Desenvolvimento de Software, TI Industrial e Consultoria. A empresa valoriza o bem-estar e a diversidade de seus funcionários, oferecendo benefícios como plano de saúde e odontológico, Gympass, auxílio-creche, licença parental estendida, auxílio home office, e programas de apoio à saúde mental.

Inscrição: Veja as vagas remotas na página de vagas da Remotar.

RecargaPay

RecargaPay é um app de pagamentos focado em pequenas e médias empresas, que tem como objetivo democratizar pagamentos móveis e serviços financeiros no Brasil.

Fundada em 2010, a empresa já recebeu mais de US$ 120 milhões em rodadas de investimento. A empresa, com atuação remota, oferece diversos benefícios como cartão Flash, auxílio home-office, TotalPass, entre outros.

Inscrição: As oportunidades estão disponíveis no site da RecargaPay.

Vagas internacionais

Deel

Com atuação em mais de 150 países, a Deel é uma plataforma completa de RH para equipes globais que ajuda empresas a simplificar todos os aspectos da gestão de uma força de trabalho internacional, desde a cultura e integração até a folha de pagamento local.

A empresa está expandindo para o mercado LATAM e por isso conta com diversas posições abertas para as áreas de Vendas, Customer Support e Engenharia. Por exigir uma atuação no mercado latino-americano, muitas posições acabam pedindo também a língua espanhola e o inglês.

Inscrição: Saiba quais são as vagas disponíveis na página de vagas Deel.

Hypergiant

Fundada em 2018, a empresa americana Hypergiant está na vanguarda da tecnologia de inteligência artificial, fornecendo software confiável de tomada de decisão para os setores espacial, de defesa e de infraestrutura crítica.

A empresa, que possui brasileiros no time, oferece atuação remota para profissionais da América do Sul e do Norte, e seus benefícios podem variar de acordo com a localização geográfica.

Inscrição: Veja as posições na área de Tecnologia no site da Remotar.

IOHK

A IOHK (Input Output Hong Kong) é uma empresa global de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia blockchain, conhecida pelo desenvolvimento da criptomoeda Cardano. A IOHK foca em criar soluções seguras e escaláveis para sistemas descentralizados, utilizando uma abordagem acadêmica e científica para o desenvolvimento de blockchain.

Inscrição: Veja as posições para diversas áreas no site da Remotar.