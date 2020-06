Quer estudar em Londres? Cursos de negócios têm bolsas de até R$ 16 mil

A Pearson College London está recebendo inscrições para bolsas de para cursos de negócios em Londres, com 3 semanas de duração, que serão realizados em julho de 2021. As bolsas de estudo têm o valor de £1.872 até £2.413 (cerca de R$ 12.400 a R$ 16.000 na cotação atual) e correspondem a 50% do valor dos cursos disponíveis. As inscrições vão até 30 de junho.

As bolsas são referentes aos programas Contemporary Topics in Business Administration (temas contemporâneos de administração de negócios) e Advanced Topics in Business Management (temas avançados em gestão de negócios).

Ambos têm duração de 3 semanas; o primeiro é destinado a alunos de graduação e novos profissionais. Já o segundo é voltado para profissionais com pós-graduação ou experiência gerencial. Nos dois cursos, os alunos também terão um módulo adicional de business english (inglês aplicado aos negócios).

Nos dois cursos, os alunos terão as sextas-feiras e finais de semana livres para turismo de negócios, lazer ou visitas opcionais. Além disso, todas as turmas visitarão empresas ou organizações importantes da Europa, entre elas uma visita opcional às sedes da Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização Mundial do Comércio (OMC), localizadas em Genebra, na Suíça.

Como se candidatar às bolsas para cursos de negócios

Para concorrer, é necessário ter pelo menos 18 anos de idade e estar cursando pelo menos o quinto semestre da graduação. As inscrições podem ser feitas por meio deste link, selecionando o curso e clicando no botão para solicitar a bolsa.

Durante o processo de candidatura, é necessário criar uma conta no site da instituição e preencher um formulário com informações de contato, histórico e seus dados acadêmicos. As inscrições vão até 30 de junho, e os cursos têm precisão de início em julho de 2021.

E o coronavírus?

O Reino Unido é um dos países mais afetados pela pandemia da COVID-19. As universidades do país seguem sem aulas presenciais e a Universidade de Cambridge, uma das melhores da região (e do mundo) já anunciou que só retomará as aulas presenciais em 2021. Como as bolsas para cursos de negócios mencionadas acima estão sendo oferecidas para julho de 2021, acreditamos que a chance de que os cursos sejam afetados pela crise ainda é relativamente pequena.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.