Quanto ganham os funcionários das Melhores Empresas para Trabalhar de 2018

São Paulo – Os funcionários mais felizes e os salários mais vantajosos: essa é a descoberta do Guia VOCÊ S/A – 150 Melhores Empresas para Trabalhar.

A pesquisa que avalia quais empresas possuem as melhores e mais modernas práticas em gestão de pessoas e bom ambiente organizacional também revela que, dos estagiários aos presidentes, as 150 companhias do ranking pagam melhor que as empresas que não se classificaram.

A pesquisa foi feita em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA) e teve participação recorde de 500 empresas inscritas voluntariamente. Entre outros fatores avaliados, o Guia oferece uma visão por dentro das empresas, disponibilizando e comparando dados sobre a remuneração dos funcionários em diferentes cargos.

Entre as ganhadoras, presidentes e diretores recebem uma média de 40.635,18 reais. Os trainees ganham a média de 4.666,87 reais.

Neste ano, o Guia de Melhores Empresas para Trabalhar teve companhias dividas em 21 setores da economia. Enquanto a São Martinho se destacou e recebeu o prêmio principal de Empresa do Ano no setor de agronegócio, outras empresas foram líderes entre suas pares.

No setor de bancos, o destaque foi para o Itaú Unibanco, seguido pelo Bradesco e o Nubank. Os salários nessa categoria podem variar de cerca de 3 mil até 45 mil reais.

Segundo a Love Mondays, plataforma de avaliação de empresas pelos funcionários, o salário médio de um analista pleno é de 6.128 reais na Empresa do Ano. Para os trainees, a média é de 4.089 reais, abaixo da média das 150 empresas, de 4.666,87 reais.

Confira nas tabelas os dados completos sobre os salários de acordo com os cargos, setores e na Empresa do Ano:

Salários por cargo

Média: 150 Melhores Média: Empresas não classificadas Diretores / Presidentes 40.635,18 reais 35.319,34 reais Gerentes 16.532,63 reais 13.096,26 reais Supervisores / Coordenadores 7.911,10 reais 6.611,07 reais Administrativos 3.743,38 reais 3.084,70 reais Técnicos nível médio 3.215,55 reais 2.877,44 reais Técnicos nível superior 6.381,19 reais 5.234,55 reais Vendedores 5.438,06 reais 4.853,50 reais Operacionais 2.074,38 reais 2.014,83 reais Trainees 4.666,87 reais 3.514,62 reais Estagiários 1.253,25 reais 1.187,48 reais

Salários por setor

Salários Diretores/Presidentes Salários Gerentes Salários Supervisores/Coordenadores Salários Operacionais AGRONEGÓCIO 66.937,61 24.508,19 9.276,43 1.999,43 BANCOS 45.019,04 15.105,72 5.682,94 3.132,34 BENS DE CONSUMO – ALIMENTOS E BEBIDAS 44.965,14 18.662,09 6.141,48 1.428,06 BENS DE CONSUMO – HIGIENE E BELEZA 54.868,16 19.038,97 10.984,27 1.823,11 CONSTRUÇÃO CIVIL 34.722 15.401,46 6.750,42 1.919,35 COOPERATIVAS DE SAÚDE 42.120,88 17.531,40 7.405,60 1.582,69 COOPERATIVAS FINANCEIRAS 48.952,55 11.857,27 5.713,93 2.019,68 EDUCAÇÃO 30.353,79 13.678,91 9.115,53 1.581,86 ENERGIA 27.656,02 14.571,47 7.141,43 2.137,99 FABRICANTES DE EMBALAGENS 50.800 19.102,48 10.126,12 1.914,06 FARMACÊUTICO 43.530,88 16.515,09 10.716,05 3.145,09 INDÚSTRIA AUTOMOTIVA 32.047,28 16.099,66 7.674,30 2.049,58 INDÚSTRIAS DIVERSAS 45.418,43 19.229,70 9.208,53 2.484,70 QUÍMICA E PETROQUÍMICA 44.312,55 24.895,85 14.443,97 3.515,17 SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL 38.101,50 17.451,34 10.914,50 3.205,10 SERVIÇOS DE SAÚDE 36.469,67 11.553,50 6.374 1.449,17 SERVIÇOS DIVERSOS 32.120,80 14.924,65 7.477,31 2.102,59 SERVIÇOS FINACEIROS 42.356,13 13.798,63 7.455,37 1.861,90 SIDERURGIA 40.102,13 18.769,73 8.017,94 2.946,68 TECNOLOGIA E COMPUTAÇÃO 36.304,25 14.880,97 7.195,63 1.311,12 VAREJO 34.757,50 12.120,67 4.479 1.447,73

Salários na Empresa do ano