Quanto ganha um CEO? Responda cinco perguntas e veja se tem potencial para líder

Redação Exame
Publicado em 30 de agosto de 2025 às 05h00.
Na busca pelo sucesso profissional, muitos aspiram ocupar o cargo de CEO. Para essas pessoas, liderar grandes organizações é uma oportunidade para deixar sua marca no mundo dos negócios. Mas nem tudo é tão simples quanto parece: construir um caminho em direção ao topo das empresas não é uma tarefa fácil.
É necessário ter inteligência emocional, conseguir tomar decisões assertivas, possuir pensamento analítico, lidar bem com pressão e saber delegar. Além disso, esse profissional precisa ser capaz de integrar habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas – capacidade cada vez mais desejada por empresas, mas escassa entre os profissionais.
Apesar dos desafios e das habilidades exigidas, muitas vezes o salário dos CEOs é um chamariz para profissionais que desejam liderar grandes empresas. Veja, a seguir, quanto os CEOs mais bem pagos do Brasil receberam em 2021, segundo informações apresentadas pelas empresas listadas na bolsa aos acionistas e compiladas pela Forbes.
Ocupar a posição de CEO envolve a tomada de decisões difíceis e a necessidade de enfrentar situações de estresse. Para aqueles que desejam ser líderes, pode ser importante refletir sobre situações passadas em que foi preciso lidar com pressão – seja no trabalho, na escola ou em outras áreas da vida. Participar de cursos e workshops que mostram como lidar com eventuais situações desafiadoras também pode ajudar.
Saber inovar é vital para o sucesso de uma empresa. Com o mundo dos negócios sempre mudando, surfar nas tendências permite as organizações se adaptarem rapidamente às mudanças, preferências do consumidor, avanços tecnológicos e condições de mercado. Para quem deseja ser CEO, é importante considerar maneiras para promover a inovação em uma organização e como lidar com a evolução rápida do mercado.
CEOs lideram equipes e devem ser capazes de inspirar e motivar os outros. Não é uma tarefa fácil, por isso ter habilidades de liderança é imprescindível para um CEO. Definir metas claras e mensuráveis, reconhecer o bom desempenho dos funcionários e praticar a escuta empática são estratégias que podem ajudar na motivação do time. Mas, além disso, futuros CEOs precisam investir em seu próprio desenvolvimento pessoal.
Uma comunicação eficaz é poderosa – e crucial para aqueles que almejam uma posição de liderança. Saber se comunicar facilita o relacionamento com funcionários, permite melhores negociações com investidores e ajudam nas parcerias estratégicas da companhia. Por isso, antes de ocupar qualquer posição de liderança, é importante avaliar se você possui as habilidades de comunicação necessárias. Pense também como você planeja se comunicar com diferentes partes interessadas – incluindo a equipe, investidores e clientes.
Manter-se atualizado é essencial para CEOs, dada a natureza dinâmica dos negócios e do ambiente empresarial. Por isso, todo futuro líder deve dedicar um tempo para leitura de notícias do setor, artigos de negócios e publicações especializadas. Participe de redes profissionais, como eventos do setor, conferências, e associações empresariais. Inscreva-se também em cursos para aprimorar habilidades e obter conhecimentos atualizados.
