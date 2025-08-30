Quanto ganha um CEO? Responda cinco perguntas e veja se tem potencial para líder

Na busca pelo sucesso profissional, muitos aspiram ocupar o cargo de CEO. Para essas pessoas, liderar grandes organizações é uma oportunidade para deixar sua marca no mundo dos negócios. Mas nem tudo é tão simples quanto parece: construir um caminho em direção ao topo das empresas não é uma tarefa fácil.

É necessário ter inteligência emocional, conseguir tomar decisões assertivas, possuir pensamento analítico, lidar bem com pressão e saber delegar. Além disso, esse profissional precisa ser capaz de integrar habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas – capacidade cada vez mais desejada por empresas, mas escassa entre os profissionais.

Com cases reais do mercado, EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança e gestão; clique aqui e garanta uma vaga

Quanto ganham os CEOs das grandes empresas

Apesar dos desafios e das habilidades exigidas, muitas vezes o salário dos CEOs é um chamariz para profissionais que desejam liderar grandes empresas. Veja, a seguir, quanto os CEOs mais bem pagos do Brasil receberam em 2021, segundo informações apresentadas pelas empresas listadas na bolsa aos acionistas e compiladas pela Forbes.

Santander: R$ 59 milhões por ano;

Vale: R$ 55,1 milhões por ano;

Itaú Unibanco: R$ 52,9 milhões por ano;

Eneva: R$ 52,7 milhões por ano;

JBS: R$ 52,6 milhões por ano;

Localiza: R$ 29,7 milhões por ano;

Bradesco: R$ 29,3 milhões por ano;

Quer se tornar um CEO? Responda essas 5 perguntas

1. Você lida bem com situações de pressão e sabe tomar decisões difíceis?

Ocupar a posição de CEO envolve a tomada de decisões difíceis e a necessidade de enfrentar situações de estresse. Para aqueles que desejam ser líderes, pode ser importante refletir sobre situações passadas em que foi preciso lidar com pressão – seja no trabalho, na escola ou em outras áreas da vida. Participar de cursos e workshops que mostram como lidar com eventuais situações desafiadoras também pode ajudar.

2. Qual é a sua abordagem para a inovação?

Saber inovar é vital para o sucesso de uma empresa. Com o mundo dos negócios sempre mudando, surfar nas tendências permite as organizações se adaptarem rapidamente às mudanças, preferências do consumidor, avanços tecnológicos e condições de mercado. Para quem deseja ser CEO, é importante considerar maneiras para promover a inovação em uma organização e como lidar com a evolução rápida do mercado.

Domine as habilidades essenciais para ser um líder de sucesso que vai garantir prosperidade nos negócios do futuro: clique aqui e garanta uma vaga

3. Quais são suas estratégias para motivar e inspirar uma equipe?

CEOs lideram equipes e devem ser capazes de inspirar e motivar os outros. Não é uma tarefa fácil, por isso ter habilidades de liderança é imprescindível para um CEO. Definir metas claras e mensuráveis, reconhecer o bom desempenho dos funcionários e praticar a escuta empática são estratégias que podem ajudar na motivação do time. Mas, além disso, futuros CEOs precisam investir em seu próprio desenvolvimento pessoal.

4. Quais são suas habilidades de comunicação?

Uma comunicação eficaz é poderosa – e crucial para aqueles que almejam uma posição de liderança. Saber se comunicar facilita o relacionamento com funcionários, permite melhores negociações com investidores e ajudam nas parcerias estratégicas da companhia. Por isso, antes de ocupar qualquer posição de liderança, é importante avaliar se você possui as habilidades de comunicação necessárias. Pense também como você planeja se comunicar com diferentes partes interessadas – incluindo a equipe, investidores e clientes.

5. Como você se mantém atualizado sobre tendências e mudanças no mercado?

Manter-se atualizado é essencial para CEOs, dada a natureza dinâmica dos negócios e do ambiente empresarial. Por isso, todo futuro líder deve dedicar um tempo para leitura de notícias do setor, artigos de negócios e publicações especializadas. Participe de redes profissionais, como eventos do setor, conferências, e associações empresariais. Inscreva-se também em cursos para aprimorar habilidades e obter conhecimentos atualizados.

Aprenda com quem faz! EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais que ensinam como ser um líder de alta performance; clique aqui e garanta uma vaga

Pré-MBA ensina habilidades em gestão

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME