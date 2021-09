PUC do Paraná tem cursos online gratuitos na área de tecnologia

Devido à alta na busca por profissionais de tecnologia nos últimos anos, a Escola Politécnica da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) está disponibilizando cinco cursos online totalmente gratuitos, de curta duração, focados em várias áreas da tecnologia da informação. As aulas serão ao vivo, de maneira remota, com professores da instituição.

São cinco cursos: Desbravando e criando websites reais; Inteligência artificial aplicada; Usabilidade e interação — como desenvolver apps atrativos e eficazes; CyberSecurity — capture the flag (CTF); e Game programming bootcamp — criação de jogos com Unity. Cada curso tem duração de quatro aulas e fornece certificado após a conclusão.

As inscrições estão abertas e para participar dos cursos basta ter um computador com acesso à internet.

Mesmo as inscrições sendo gratuitas, as vagas são limitadas. Caso o número de inscritos seja maior, o critério de seleção será por ordem de chegada e será mantida uma fila de espera para que sejam chamados para os próximos cursos.

Mais informações neste site.