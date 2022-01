Programa oferece curso gratuito e vagas na Loggi, RaiaDrogasil e Dasa

A Labenu, edtech focada em trazer diversidade para o mercado de tecnologia, lança a primeira edição do programa DiversiDev, uma iniciativa para formar pessoas com deficiência em programação Web Full Stack e já inseri-las no mercado de trabalho.

Dessa forma, o programa é feito em parceria com a Loggi, RaiaDrogasil e Dasa para oferecer apoio no aprendizado e vagas de emprego em seus times de tecnologia. Serão selecionados até 15 profissionais no curso e as três empresas vão contratá-los desde o início do programa.

Assim, os alunos vão iniciar a formação profissional recebendo salário e podendo se dedicar em tempo integral ao curso.

Ana Paula Lemes, responsável pela área de parcerias e relacionamentos com empresas na Labenu, explica que o contrato será assinado desde o primeiro dia do curso.

"Durante os seis meses [de curso], as pessoas selecionadas receberão salário, material, computador e uma estrutura e o apoio por partes das empresas durante sua participação no programa”, diz.

As aulas são totalmente gratuitas e em período integral. Os profissionais vão aprender sobre desenvolvimento front end, back end e as soft skills em alta no mercado.

Como o objetivo é a contratação, o programa terá um processo seletivo organizado pela edtech junto com as empresas.

Para se inscrever, é necessário ter 18 anos ou mais, ensino médio completo, conhecimento de português, saber usar computador e internet e conhecer ferramentas de comunicação online (WhatsApp, Messenger ou equivalente).

Será feita uma entrevista com a Labenu, depois um desafio técnico e entrevista com a empresa. Todo o processo deve durar cerca de duas semanas.

Os aprovados devem iniciar o curso em março. As aulas serão de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de fevereiro pelo site.

