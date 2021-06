Professor de português faz guia rápido para entender advérbios

Por Diogo Arrais, professor de português (@diogoarrais)

Você se lembra dos advérbios? Etimologicamente, "ad" significa "ao lado de, junto de".

Advérbio, semanticamente, é modificador (seja do verbo, adjetivo ou o próprio advérbio).

Principais tipos:

LUGAR: aqui, ali, acolá

TEMPO: hoje, amanhã, ontem, cedo

MODO: assim, mal, rapidamente, lentamente,

INTENSIDADE: muito, pouco, bastante

AFIRMAÇÃO: sim, certamente, realmente

NEGAÇÃO: não, tampouco

DÚVIDA: quiçá, talvez

Quer se preparar para o futuro do trabalho? Confira o MBA online em Gestão de Finanças e Controladoria com Enfoque em Transformação Digital

Apesar de o advérbio ser invariável, há possibilidade de o termo agregar-se a um sufixo ou outro advérbio:

Acordo cedo.

Acordo cedíssimo.

Acordo muito cedo.

Os advérbios também podem aparecer em forma de locução, um conjunto de duas ou mais palavras (o acento grave indica tal classificação adverbial,):

às vezes, à toa, sem dúvida, à força, à tarde, à noite, às claras...

Advérbios oracionais

No estudo dos períodos compostos, encontram-se as orações subordinadas adverbiais. No trecho abaixo, veremos a adverbial temporal e o uso da vírgula para separar as orações:

"Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver."

(Milton Nascimento & Fernando Brant)

Veja como o sinal de pontuação organiza as duas ideias. Sobre essas orações e o uso da vírgula, veremos na próxima semana.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

Quer mais dicas para escrever melhor e se destacar na Carreira? Assine a EXAME e não perca uma novidade

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS