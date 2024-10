Pedir um aumento não é o problema – é como você está fazendo isso. Veja o que mudar

O funcionário entra no escritório confiante. Está preparado para pedir um aumento. Ele apresenta seus argumentos, destaca suas conquistas e ressalta toda a dedicação. Mas o chefe ouve com indiferença. Com uma resposta fria, nega o pedido, sem margem para negociação. O funcionário sai frustrado, questionando onde errou e por que seus esforços não foram suficientes.

Essa cena é comum, mas poderia ser evitada. Isso porque uma boa conversa, por si só, não basta. Sem provas concretas de que o aumento é justificado, o pedido dificilmente será aceito. Um estudo da Robert Half comprovou isso.

Segundo o relatório, uma especialização diferenciada é o fator mais relevante para a concessão de aumentos salariais, sendo apontada por 47% das empresas como o principal critério para essa decisão. Possuir habilidades no currículo ficou na frente, inclusive, de performance (44%) e experiência (43%).

Habilidade em finanças é uma opção

Dominar habilidade em finanças pode ser uma estratégia poderosa para quem busca um aumento salarial. Em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas valorizam profissionais que não apenas executam suas funções, mas que também compreendem o impacto financeiro de suas decisões.

Para especialistas, possuir conhecimentos avançados em finanças, como análise de custos, planejamento financeiro e gestão orçamentária, demonstra uma capacidade de contribuir diretamente com a saúde financeira da empresa.

Não à toa, essas habilidades são frequentemente vistas como um diferencial no currículo, aumentando significativamente as chances de negociação salarial e abrindo portas para oportunidades de crescimento na carreira.

Mas como desenvolvê-las?

Pensando nos profissionais que desejam aprender a ter uma gestão financeira mais eficaz, a Faculdade EXAME resolveu liberar (com exclusividade e por tempo limitado) uma nova edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

As aulas serão apresentadas por Marcelo Desterro, mestre em Finanças pelo ITA, com vasta experiência como CFO em empresas de capital aberto, startups e multinacionais, além de habilidades com valuation, FP&A, M&A e IPO.

