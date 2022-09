"Os trabalhos serão corrigidos pela mesma": você sabe qual é o erro desta frase?

Pergunta-se: "requis" ou "requereu" algo? Vamos à resposta.

O verbo “requerer” significa “pedir por meio de requerimento”, “exigir”. Sua conjugação, particular, relaciona-se diretamente ao radical “requere-“. No presente do indicativo, por exemplo: requeiro, requeres, requer, requeremos, requereis, requerem.

No pretérito perfeito, a atenção deve ser máxima, em função de a conjugação ser regular: requeri, requereste, requereu, requeremos, requerestes, requereram.

Do pretérito perfeito, deriva-se o pretérito mais-que-perfeito: requerera, requereras, requerera, requerêramos, requerêreis, requereram.

Do pretérito perfeito, também, deriva-se o pretérito imperfeito do subjuntivo: requeresse, requeresses, requeresse, requerêssemos, requerêsseis, requeressem.

De tal pretérito perfeito, por fim, também, deriva-se o futuro do subjuntivo: requerer, requereres, requerer, requerermos, requererdes, requererem.

O VERBO ATENDER E SUA REGÊNCIA

Celso Pedro Luft, no Dicionário Prático de Regência Verbal, guia-nos assim: se o complemento for um pronome pessoal referente a PESSOA, só se empregam as formas objetivas diretas:

“O diretor atendeu os interessados.”

Se o complemento não for pessoa, atendendo à sintaxe clássica, há a presença da preposição:

“O prefeito atendeu ao nosso requerimento.”

O FAMOSO MESMO

Napoleão Mendes de Almeida, em seu Dicionário de Questões Vernáculas, expõe:

Erro muito frequente é o emprego do demonstrativo mesmo com função pronominal em construções como estas: “...nova ortografia, visto que os trabalhos serão corrigidos pela mesma.”

O recurso elegante é usar palavras que possam funcionar como pronomes. Em uma sugestiva construção: “...nova ortografia, visto por ESTA deverem os trabalhos ser corrigidos.”

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.etimo.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

