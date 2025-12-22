Os 10 diplomas universitários mais valiosos — e só um deles permite salários de 6 dígitos

Além do convencional (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 10h04.
Um estudo recente analisou as perspectivas salariais e as taxas de desemprego de diferentes graduações, revelando quais são os diplomas universitários mais valiosos para quem busca boas remunerações e estabilidade no mercado de trabalho. As informações são de uma reportagem publicada pela CNBC.
A análise considerou fatores como salários médios, taxa de desemprego e a porcentagem de graduados que necessitam de diplomas avançados para prosperar em suas carreiras. Abaixo, é possível conferir a lista completa.
Entre os diplomas mais valiosos, as áreas de tecnologia chamam atenção, especialmente com o avanço e popularização da inteligência artificial.
Na visão de especialistas, a IA tem se mostrado uma força motriz por trás de inovações tecnológicas e automações que estão transformando indústrias inteiras. Por isso a demanda por profissionais capacitados nessa área aumentou e esses diplomas se tornaram ainda mais procurados e valorizados.
Uma reportagem da CNBC revela, segundo dados do Indeed, que muitos dos cargos que exigem habilidades em IA pagam salários na casa dos seis dígitos. Nos Estados Unidos, a média salarial para essas funções é de U$ 174 mil por ano.
No Brasil, segundo um estudo da Robert Half, a média mensal pode chegar a R$ 35 mil (isso para cargos de alta gestão e em grandes empresas), o que equivale a R$ 420 mil por ano.
