O que os CEOs mais bem-sucedidos do mundo têm em comum — e não se aprende na escola

O cargo de CEO nunca foi tão complexo e, ao mesmo tempo, tão determinante para o valor de mercado das empresas.

Um novo estudo conduzido pelos sócios da McKinsey Kurt Strovink e Carolyn Dewar, líderes do CEO Practice da consultoria, analisou os 200 principais líderes do ranking Fortune 500 para entender o que realmente separa um executivo “ok” de um CEO que multiplica valor no longo prazo.

A resposta, segundo eles, não está em genialidade ou instinto nato, mas em comportamentos mensuráveis que qualquer líder financeiro pode aplicar. As informações são da Fortune.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME + Saint Paul, basta clicar aqui

O traço comum: curiosidade disciplinada

O achado mais consistente da pesquisa foi um “mindset de curiosidade e aprendizado contínuo”. CEOs de alta performance assumem que não sabem tudo, e usam isso como força.

Eles aprendem mais rápido, adaptam-se melhor e criam mecanismos para neutralizar excessos e transformar suas vantagens competitivas em valor real.

A cultura do desconforto produtivo

Entre as práticas mais citadas no estudo, uma vem de Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase:

“Não traga o seu melhor eu, traga o seu pior — coloque os problemas na mesa.”

A frase, repetida por Strovink, não é licença para comportamento ruim. É um método para garantir transparência radical.

Dimon parte da premissa de que grandes organizações tendem à complacência e que cabe ao CEO catalisar desconforto para evitar que a empresa “descanse”.

Para líderes de finanças, essa provocação é particularmente relevante: problemas expostos cedo custam menos para corrigir. E empresas que mantêm conversas difíceis ganham vantagem competitiva em ciclos de pressão financeira e reorganização.

Estruturar desconforto, desenvolver sucessores

O estudo também revela práticas que favorecem ciclos saudáveis de liderança. Brad Smith, ex-CEO da Intuit, discutiu sucessão com o conselho 44 vezes em 11 anos.

O objetivo: reduzir riscos, criar pipelines de talento e manter a organização adaptável.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativas e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

E Strovink destaca outro dado surpreendente: os CEOs de alta performance não sofrem “segundo ano ruim”. Pelo contrário, eles ficam melhores.

Isso reforça a ideia de que disciplina, aprendizado e rituais internos são mais determinantes do que talento extraordinário.

O que profissionais de finanças podem fazer para avançar mais rápido

Ao analisar o que diferencia os CEOs que realmente geram valor, o estudo da McKinsey deixa um recado claro para qualquer profissional de finanças corporativas: disciplina intelectual, capacidade de aprender rápido e domínio técnico são hoje vantagens competitivas decisivas. E essas competências não surgem por acaso — são construídas.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

EU QUERO PARTICIPAR DE TREINAMENTO VIRTUAL COM CERTIFICADO SOBRE FINANÇAS