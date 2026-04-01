O que define uma escola de excelência e por que isso importa para o futuro do trabalho

Em um momento em que a educação baásica é pressionada a formar jovens para um mundo mais incerto, tecnológico e dinâmico, uma pergunta ganha cada vez mais relevância: o que, de fato, distingue uma escola de excelência?

Essa foi a reflexão central de um encontro realizado em São Paulo com Vikas Pota, chairman do World’s Best School Prizes e CEO da T4 Education, organização internacional que conecta lideranças educacionais, reconhece escolas de destaque e estimula a troca de boas práticas entre instituições de diferentes países. O Meeting of Education Leaders foi apresentado como um espaço para discutir práticas inovadoras de ensino e aprendizagem.

A discussão parte de uma premissa importante: reconhecer escolas inspiradoras tem valor. Mas a questão mais interessante talvez seja outra: quando uma escola é premiada, quem realmente ganha com isso? Apenas a instituição? Ou o sistema educacional como um todo?

A provocação é relevante porque revela um dos principais desafios da educação contemporânea: transformar casos de excelência em referências replicáveis. A proposta apresentada no encontro aponta justamente para isso. Mais do que celebrar bons exemplos, a ambição é dar visibilidade global a escolas que possam inspirar outras instituições, ampliando repertório e acelerando a melhoria educacional em escala.

Essa lógica ajuda a explicar por que comunidades de aprendizagem entre escolas devem ganhar cada vez mais espaço no debate educacional. Em vez de tratar a excelência como algo isolado, o modelo defendido pela T4 Education aposta em redes de troca entre pares, nas quais líderes escolares compartilham desafios, soluções e aprendizados aplicáveis. Em educação, a colaboração tende a gerar mais transformação do que a competição.

É justamente nesse espírito que o Clube de Líderes de Impacto na Educação, uma iniciativa de Exame e Saint Paul, ganha relevância. Ao reunir mantenedores e diretores de escolas de várias regiões do Brasil, o Clube cria um espaço qualificado de diálogo, colaboração e construção conjunta. Mais do que trocar boas práticas de gestão e inovação, a proposta é refletir sobre a próxima etapa da jornada desses jovens, conectando de forma mais intencional o ensino médio às experiências, escolhas e desafios do ensino superior.

Mas, afinal, o que separa uma escola boa de uma escola realmente excelente?

Uma das respostas mais fortes do encontro foi a excelente Cultura Escolar. Não apenas como discurso institucional, mas como experiência concreta vivida por alunos, professores e lideranças. Escolas de excelência tendem a ser ambientes em que há clareza de propósito, senso de pertencimento, liderança consistente e coerência entre valores e prática.

Esse ponto ganha ainda mais força quando a análise se volta para quem ensina. Em muitas discussões sobre qualidade da educação, o foco costuma recair sobre currículo, infraestrutura, tecnologia ou desempenho. Tudo isso importa. Mas há uma variável frequentemente subestimada: a experiência do professor dentro da escola.

Não por acaso, uma das iniciativas mencionadas foi a plataforma Best School to Work, que avalia escolas a partir de critérios como bem-estar profissional, liderança, ambiente escolar, uso de dados, análise e benchmark. O raciocínio é direto: escolas melhores para trabalhar tendem a ser também escolas melhores para aprender. Esse debate toca um dos temas mais críticos da educação hoje: formação, atração e retenção de professores.

No fim, a síntese é clara, mas desafiadora: uma excelente escola não é apenas a que ensina bem. É a que constrói cultura, valoriza professores, amplia horizontes para os alunos e influencia positivamente o sistema ao seu redor.

*Por Camila Securato