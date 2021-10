Nubank abre vagas exclusivas para negros na área de tecnologia

O banco Nubank está com vagas exclusivas para negros nas áreas de Ciência de Dados. As oportunidades abertas são para Cientistas de Dados e engenheiros de Machine Learning que se autodeclaram como negros. A iniciativa é voltada para pessoas candidatas que já trabalham ou têm vivência acadêmica nestas áreas.

A área de tecnologia é uma das mais aquecidas da economia, tanto no Brasil quanto fora do país. Com isso, há até um déficit de profissionais que deve chegar a 260 mil pessoas nos próximos três anos, apesar do alto desemprego no país.

Em 2021, o Nubank lançou uma série de projetos a fim de reduzir os impactos da falta de diversidade no mercado de tecnologia, dentro e fora da empresa, com ações de capacitação, treinamento e recrutamento de pessoas. Para alcançar esse objetivo, a companhia estabeleceu uma meta de contratar 2.000 pessoas negras até 2025 e lançou uma plataforma de recrutamento exclusiva para seleção de talentos negros e negras, que já recebeu mais de 60 mil currículos.

Etapas de seleção

Inscrição: as pessoas candidatas deverão se inscrever até o dia 14 de outubro na plataforma do projeto.

Teste de programação básica e modelagem: nesta fase, todas as pessoas inscritas deverão realizar exercícios de programação básica e modelagem. A etapa serve para entender as habilidades de codificação e conhecimento sobre modelos e validações conectadas ao negócio do Nubank.

Case: as pessoas selecionadas na etapa anterior serão convidadas para uma etapa on-line, realizada em tempo real. Na ocasião, quem tiver optado pela vaga de Cientista de Dados, passará por um case de Modelagem. Já as pessoas candidatas que optaram pela vaga de Machine Learning Engineer passarão por um case de arquitetura.

Teste de Programação avançada: fase exclusiva para as pessoas inscritas nas vagas de Machine Learning para maior aprofundamento nas habilidades de estrutura de código e utilização de modelos de Machine Learning.

Entrevistas Individuais: após as etapas em grupo, o time de People do Nubank realizará entrevistas individuais com as pessoas pré-selecionadas nas fases anteriores.

Divulgação dos resultados: na última etapa, as pessoas candidatas receberão retorno sobre o resultado do processo seletivo.

Inscrições: até 14 de outubro por este site