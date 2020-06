Não consegue traçar planos para o futuro? Você pode fazer isto

Começo o artigo de hoje trazendo falas do escritor e jornalista, Caio Fernando Abreu, para que possamos refletir juntos.

“Para toda angustiante interrogação, existe uma inesperada exclamação. Para toda vírgula que não te deixa ir adiante, existe um ponto final. Para toda reticência que dói, existe um novo parágrafo”.

“E tem o seguinte, meus senhores: não vamos enlouquecer, nem nos matar, nem desistir. Pelo contrário: vamos ficar ótimos e incomodar bastante ainda”.

Em tempos de incerteza, é a inspiração quem pode nos levar adiante. Foi essa clareza que eu tive ao me lembrar de como foi o evento ‘A Maior Live de Carreira do Mundo’, realizado pela minha empresa, o Grupo Companhia de Talentos, em parceria com mais de 40 organizações, nos dias 22 e 23 de abril.

O isolamento, o medo de adoecer e a paralisação da economia em muitos setores ampliaram a ansiedade e as dúvidas dos profissionais sobre o futuro de suas carreiras. Pensando nisso, eu e minha equipe entendemos que os talentos estavam precisando de uma boa dose de coragem para continuarem acreditando em suas jornadas profissionais.

Para isso, nada melhor do que ouvir boas histórias e os conselhos de renomadas personalidades que conquistaram destaque e realização profissional. Então, criamos o evento online gratuito para que a confiança fosse restabelecida.

Analisando a trajetória de cada um dos profissionais que compartilharam seus conhecimentos na live, pude perceber um padrão, o ingrediente secreto que os levou ao topo. Eles disseram mais sim do que não. Eles acreditaram em suas capacidades e lutaram por seus sonhos – e é sobre isso que eu quero falar com você hoje.

Minha empresa também foi pega de surpresa pelo cenário atual e em meio à tantas reuniões e buscas por soluções mercadológicas não fazia sentido lógico inventar um evento de tamanho porte.

Pois é, ainda bem que nem só de lógica se faz a vida. Dissemos sim para a ideia, acreditamos no seu potencial e fizemos acontecer em menos de 10 dias o maior evento online de carreira do mundo.

O resultado? Uma audiência de quase 100 mil pessoas, mais de 1.5 milhões de pessoas impactadas pela cobertura de imprensa e a alegria enorme no coração de ler as milhares de mensagens de talentos que voltaram a acreditar no se futuro profissional e ganharam uma nova motivação para lutarem.

Então, eu te convido a pensar comigo. Não podemos sair de casa, não podemos abraçar quem amamos e está longe, não podemos mais traçar roteiros lineares para o nosso futuro e não sabemos com total certeza quando tudo isso vai acabar. Perceba quantos “nãos” estamos vivenciando.

E o sim? Como você está usando esse poder na sua vida hoje? O tempo parece ter mudado, mas ele não parou. Essa fase vai passar e mesmo que suas consequências nos afetem por um tempo, o futuro não deixará de existir. Como você está se preparando para ele?

É comum que a rotina e o estresse apaguem nossa memória sobre qual é a motivação de estarmos fazendo o que fazemos. Porém, que tal deixar de lado uma vida mecânica e se lembrar do que em sua carreira está precisando de um belo sim?

Diga sim para as suas capacidades e invista naquele curso importante para o avanço da sua carreira. Diga sim para os seus sonhos e trace as ações que vão te fazer chegar lá. Diga sim para a sua saúde mental e saiba a hora de parar de trabalhar para cuidar bem de você. Diga sim para as suas relações e busque conversas resolutivas com quem você não anda se entendendo.

Reflita e analise que aspectos da sua vida e da sua carreira ainda não estão de acordo com o que você deseja. Tudo pode mudar se você der um sim para o seu poder de ação. Entenda, você é o protagonista da sua carreira.

Acredite, o sim pode ser simples. Ele só requer coragem e prática.

Boa reflexão!

Sofia Esteves é presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos