Não consegue alcançar suas metas? Estes são seus maiores inimigos

Sabe qual a meta que as pessoas mais procrastinaram em 2020? Segundo Rodolfo Ribeiro, fundador da plataforma 7waves, o objetivo número um que os usuários do aplicativo deixaram pra depois foi emagrecer. E existe um motivo para isso.

“Existem duas formas muito simples de explicar a procrastinação: empurrar com a barriga e deixar para depois. Na vida pessoal, temos uma flexibilidade com as metas. Se não emagrecer, tudo bem, vida que segue. Já metas no trabalho e nos estudos, não dá, existem prazos”, conta Ribeiro no podcast de Carreira da EXAME, o Entre Trampos e Barrancos.

O empreendedor conta que teve a ideia para o aplicativo de gestão de futuro na virada de ano de 2016 para 2017. O nome da empresa, 7waves, veio do hábito de pular sete ondas pra fazer desejos. E foi nesse momento que ele notou que tinha realizado apenas quatro de 23 objetivos – e todas as metas cumpridas eram de cunho profissional.

Com sua experiência e muito estudo nos últimos anos sobre atingir objetivos, ele se tornou um dos professores do curso Gestão de Tempo e Produtividade, lançamento da Exame Academy com a ACE.

No podcast, ele conta o que está por trás da procrastinação. E são dois fatores que se tornarão inimigos das suas metas: o mal planejamento e a falta de motivação.

“Eles batem diretamente na procrastinação. Então, organizar o que se quer é muito importante. Um objetivo muito comum: ser fluente em inglês. É um processo, não vou dormir e estar fluente amanhã. Você precisa se matricular na escola, fazer leituras, ouvir músicas, fazer atividades. São muitas formas de chegar lá. Aí entra a motivação. O processo não é legal, é chato. Se você não percebe a evolução, nem fica feliz”, explica o especialista.

Por isso, a chave para conquistar metas é ter uma divisão de conquistas. Primeiro, dividir um objetivo grande em pedaços ajuda a se planejar. Aí, já matou um pedaço da procrastinação. Depois, esse método ajuda a comemorar as pequenas conquistas no caminho, o que é ótimo para manter a motivação durante a jornada.

E o professor da Exame Academy dá mais uma dica antes da execução: na hora de definir metas, é muito importante saber o que você realmente quer, o quanto quer aquilo e o quanto espera se dedicar.

“Não dá para fazer tudo, você precisa ter foco e precisa priorizar”, fala ele. “Priorização é importante, para isso você precisa definir o que quer”.

Assim, fazer uma reflexão sobre seus desejos e praticar o autoconhecimento são etapas valiosas antes de traçar os planos.

Confira o episódio com mais dicas e o curso completo com a sabedorias de outros especialistas: