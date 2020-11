Melhor Estágio do Mundo cresce e abre 100 vagas remotas para negros

Qual o melhor programa de estágio do mundo? A 99Jobs clamou esse título para si com o programa que oferece experiência profissional por três meses em empresas de diferentes setores.

O programa começou em 2015 e passou a ser focado em pessoas negras em 2018. Com a popularidade das últimas edições, a edição desse ano será maior e melhor.

De meia dúzia de vagas em cinco empresas, o Melhor Estágio do Mundo agora conta com 100 oportunidades em 25 companhias.

Em outras edições, já participaram empresas como Santander, Magazine Luiza, Mercado Livre, Suzano e Natura.

Para se candidatar, o único requisito é que a pessoa se declare preta ou parda. Não há restrição de idade ou escolaridade. E muito menos de idioma. Os candidatos devem demonstrar interesse em obter formação nas áreas de programação, UI/UX, marketing ou negócios.

Como a edição será totalmente virtual, pessoas de qualquer lugar no Brasil podem participar.

Em três meses, os participantes ganham experiência na área escolhida e ainda recebem treinamento.

As capacitações vão acontecer em parceria com a Crescere e haverá certificado. O conteúdo será tanto técnico quanto de empregabilidade, inclusive com mentoria de carreira.

O programa começa em dezembro e vai até fevereiro. No período, é necessário que o estagiário tenha 6 horas disponíveis diariamente de segunda à sexta. O dia de estágio será dividido entre aula, prototipação de projeto e mentoria, coaching e relacionamento com empresas.

Os selecionados receberão bolsa-auxílio de R$ 1.000. As inscrições estão abertas pelo site.