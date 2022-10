Matrículas abertas: EXAME e Agroadvance lançam formação inédita em agronegócio digital

Impulsionado pela tecnologia, o agronegócio ajudará a criar mais de 178 mil empregos até o ano que vem – e deve movimentar mais de 8 bilhões de dólares até 2026 – segundo um levantamento da empresa alemã GIZ, em parceria com o Senai.

Nesse contexto, profissionais capazes de atuar na implementação de projetos digitais e ajudar a desenvolver soluções inovadoras para as atividades relacionadas ao campo tem ganhado destaque – e já recebem salários na casa dos cinco dígitos.

Foi pensando nisso que a Agroadvance, uma das principais plataformas de ensino do agronegócio do país, desenvolveu a formação em Digital Agribusiness. Construído em parceria com a EXAME, o curso inédito tem o objetivo de ajudar profissionais de diferentes áreas de formação (independentemente de terem ou não relação com o agronegócio) a atuarem no promissor mercado de agricultura digital. As matrículas foram abertas no início desta terça-feira, 25 de outubro.

A digitalização do agronegócio está abrindo a oportunidade para você iniciar uma nova e promissora carreira. Garanta a sua vaga no curo Digital Agribusiness e dê o primeiro passo para aproveitá-la!

Carreira em Digital Agribusiness

Fundada em 2019, a Agroadvance expandiu rapidamente, atingiu todo o território nacional por meio de cursos online e se tornou uma das mais renomadas edtechs do setor, tendo ajudado a formar mais de 2,8 mil alunos em todo o país. “Na Agroadvance temos os objetivos de empregar, alavancar a carreira e ajudar nossos alunos a produzirem mais com menos”, diz a página oficial da empresa no Linkedin.

Agora, em parceria com a EXAME, a escola apresenta o programa Digital Agribusiness. Nele, ao longo de seis meses, os alunos receberão todas as informações necessárias para se tornar um dos profissionais mais raros e cobiçados do agronegócio.

Para isso, as aulas foram divididas em seis módulos. Veja o que será abordado em cada um deles:

Módulo 1 - Gestão no Agronegócio

- Introdução ao Digital Agribusiness e mercado de Agricultura Digital no Brasil

- Dinâmica do Agronegócio no Brasil e no Mundo e Desempenho Econômico do Agronegócio

- Principais Cadeias do Agronegócio

- Gestão ESG: Sustentabilidade e Negócios

Módulo 2 - O Agronegócio na Era Digital

- Negócios Agrodigitais - Agricultura de Precisão

- Tecnologias digitais

- Big Data e Analytics

- Data Science

- IOT, IA e Blockchain

Módulo 3 - Empreendedorismo para o Agro

- Empreendedorismo: conceitos e características

- Mindset Ágil e Design Thinking

- Identificação de oportunidades, definição do problema, público alvo e proposta de valor

- Modelos de negócios digitais e Canvas

- Plano de Negócios

- Digital Workplaces

Módulo 4 - Operações Digitais

- Supply Chain

- Tecnologia da Informação (TI)

- Vendas e Canais digitais

As matrículas já estão abertas. Clique aqui para saber mais sobre o curso e garantir a sua vaga!

Módulo 5 – Experiência do Cliente Digital

- Customer Centric (Cliente no centro - CC)

- Customer Experience (Experiência do cliente - CX)

- Customer Success (Sucesso do cliente - CS)

- Customer Experience Management (Gestão da experiência do cliente - CXM)

- Customer Relationship Management (Gestão de Relacionamento com o cliente - CRM )

Módulo 6 - Negócios Inovadores e Tendências

- Inovação de tecnologias e processos

- Pitch e Storytelling

- Startups, Valuation e Investimentos

Vale destacar que todo o conteúdo do programa será entregue de forma 100% online, o que permite aos alunos acompanharem as aulas quando e de onde desejarem com total flexibilidade.

Vantagens exclusivas para os primeiros alunos

Para celebrar a abertura do período de inscrições, a EXAME Academy e o Agroadvance estão oferecendo alguns bônus e benefícios exclusivos aos alunos. Os 50 primeiros matriculados, por exemplo, ganharão uma visita guiada ao Agtech Valley, ecossistema de startups em Piracicaba, conhecido por reunir o maior celeiro de inovação do agronegócio a nível mundial.

Além disso, para que se tornem profissionais ainda mais completos, todos terão acesso ao curso Liderança Exponencial, oferecido pela EXAME Academy, e a um ano de assinatura da revista impressa da EXAME.

Não perca essa oportunidade! Garanta a sua vaga e comece já a construir a sua carreira no setor que reúne 20% dos bilionários brasileiros