Maioria vê trabalho remoto como risco para a carreira, diz pesquisa

Uma nova pesquisa realizada pelo Harris Poll, uma agência norte-americana, para a Bloomberg, revela que preocupações com demissões e progressão na carreira estão levando muitos trabalhadores de volta ao escritório. Apesar de gostarem do trabalho remoto, eles enxergam o sistema como um risco para sua evolução profissional.

Mesmo entre os trabalhadores remotos, 50% disseram que prejudica a progressão na carreira. Entre trabalhadores híbridos, 57% concordam com a frase. Entre eles, 52% disseram ter retornado ao escritório devido a preocupações com demissões ou progressão na carreira. Entre o pessoal remoto, mais de 50% disseram que se preocupam que não estar no escritório os torne vulneráveis a cortes de emprego e prejudique as chances de promoção.

"Nossa relação Peter Pan com o trabalho remoto está chegando ao fim", disse John Gerzema, CEO do Harris Poll, em entrevista à Bloomberg. Quatro anos após a emergência da pandemia, demissões estão mirando funcionários remotos e empresas estão reduzindo suas políticas de trabalho remoto.

No entanto, 63% dos americanos empregados disseram que prefeririam trabalhar remotamente em alguma capacidade se dependesse deles. Três em cada cinco disseram que o trabalho remoto ajuda a abordar desigualdades no local de trabalho. Os entrevistados também disseram que havia benefícios significativos para mulheres e pais que trabalham. Além disso, 59% dos entrevistados disseram que o trabalho remoto é mais útil para os americanos de classe média, em comparação com 27% que disseram que é mais útil para os ricos.

Enquanto trabalham em casa, muitos funcionários relatam fazer várias tarefas para obter um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Quase 70% dos americanos disseram que, contanto que os trabalhadores realizem seu trabalho, não importa se fazem tarefas domésticas durante o expediente. Menos de um quinto dos que gerenciam funcionários remotos ou híbridos acham inapropriado realizar tarefas não relacionadas ao trabalho durante o dia de trabalho.