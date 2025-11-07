Liderar é decidir — e a maioria está falhando nisso por conta deste erro

A indecisão virou uma epidemia silenciosa. Muitos líderes confundem mente aberta com hesitação, criando times paralisados pela falta de direção.

A especialista Andrea Olson alerta que a verdadeira crise das empresas não está na mudança constante, mas na ausência de líderes que assumam o comando e escolham um caminho. As informações foram retiradas do site Entrepreneur.

Quando a indecisão se disfarça de colaboração

Olson explica que, hoje, a maioria dos profissionais não sofre com falta de capacidade, e sim de clareza. Reuniões intermináveis, análises sem fim e discussões que nunca resultam em decisões concretas têm minado a energia das equipes.

Segundo ela, muitos executivos acreditam que adiar escolhas é sinônimo de prudência, mas o efeito é o oposto, ou seja, quanto mais tempo a decisão demora, mais o time fica desmotivado e desorganizado.

A autora afirma que a liderança de verdade não é sobre controlar tudo, mas sobre dar direção. Escolher um caminho, mesmo que imperfeito, é o que mantém a equipe unida, produtiva e engajada.

A paralisia do medo e o custo da hesitação

Um dos maiores inimigos da liderança atual é o medo de errar. Essa insegurança leva gestores a criar grupos de trabalho, pesquisas e novas rodadas de discussão, mas raramente a decisões reais. O resultado é ter recursos dispersos, prioridades confusas e perda de foco.

Quando líderes não assumem o risco de decidir, transferem a incerteza para o time, que tenta interpretar sinais vagos e trabalhar no escuro. Olson compara essa situação a pedir que alguém construa uma ponte sem saber onde o rio está ou qual é o destino.

Decisão como ato de serviço

Para Olson, decidir é servir, não impor. A decisão clara liberta a equipe para agir com criatividade, enquanto a ambiguidade consome energia e confiança.

Um líder corajoso não precisa ser infalível, precisa apenas mostrar o caminho. Mesmo com críticas ou dados incompletos, o papel da liderança é assumir responsabilidade e inspirar movimento.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

