Carreira

Liderar é decidir — e a maioria está falhando nisso por conta deste erro

Equipes não travam por falta de talento, mas por líderes que evitam decidir

Abstract concept of way to achieve business success and leadership. Diverse multiracial team of specialists climbing mountain holding hands. Flat cartoon vector illustration with fictional characters (Alexey Yaremenko/Getty Images)

Luana Cataldi
Assistente de SEO

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19h42.

A indecisão virou uma epidemia silenciosa. Muitos líderes confundem mente aberta com hesitação, criando times paralisados pela falta de direção.

A especialista Andrea Olson alerta que a verdadeira crise das empresas não está na mudança constante, mas na ausência de líderes que assumam o comando e escolham um caminho. As informações foram retiradas do site Entrepreneur.

Quando a indecisão se disfarça de colaboração

Olson explica que, hoje, a maioria dos profissionais não sofre com falta de capacidade, e sim de clareza. Reuniões intermináveis, análises sem fim e discussões que nunca resultam em decisões concretas têm minado a energia das equipes.

Segundo ela, muitos executivos acreditam que adiar escolhas é sinônimo de prudência, mas o efeito é o oposto, ou seja, quanto mais tempo a decisão demora, mais o time fica desmotivado e desorganizado.

A autora afirma que a liderança de verdade não é sobre controlar tudo, mas sobre dar direção. Escolher um caminho, mesmo que imperfeito, é o que mantém a equipe unida, produtiva e engajada.

A paralisia do medo e o custo da hesitação

Um dos maiores inimigos da liderança atual é o medo de errar. Essa insegurança leva gestores a criar grupos de trabalho, pesquisas e novas rodadas de discussão, mas raramente a decisões reais. O resultado é ter recursos dispersos, prioridades confusas e perda de foco.

Quando líderes não assumem o risco de decidir, transferem a incerteza para o time, que tenta interpretar sinais vagos e trabalhar no escuro. Olson compara essa situação a pedir que alguém construa uma ponte sem saber onde o rio está ou qual é o destino.

Decisão como ato de serviço

Para Olson, decidir é servir, não impor. A decisão clara liberta a equipe para agir com criatividade, enquanto a ambiguidade consome energia e confiança.

Um líder corajoso não precisa ser infalível, precisa apenas mostrar o caminho. Mesmo com críticas ou dados incompletos, o papel da liderança é assumir responsabilidade e inspirar movimento.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

