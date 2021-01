Janeiro Branco: 3 dicas para começar o ano de olho na saúde mental

Se o ano já começou intenso para você ou uma das suas resoluções para 2021 era cuidar da sua saúde, a campanha do Janeiro Branco é uma oportunidade para parar, respirar fundo e refletir sobre práticas mais saudáveis para sua mente e bem-estar.

Diferente do Setembro Amarelo, que fala sobre a prevenção ao suicídio, a campanha do Janeiro Branco serve para chamar atenção sobre questões que afetam a saúde mental e emocional de todos. E em 2021, o ambiente de trabalho é um dos maiores focos para ações e workshops.

“Uma das coisas que mais ouvi em 2020 foi da necessidade de humanização das relações. A campanha de Janeiro Bracno tem oito anos e ganha muita força em 2021 dentro das empresas. Dá pra perceber pela fala de RHs que tenho contato e dos próprios CEOs. A saúde mental entrou na pauta de responsabilidade corporativa lado a lado com a de sustentabilidade”, fala Rui Brandão, médico e CEO da Zenklub, startup de saúde emocional e desenvolvimento pessoal, que é parceria oficial da campanha.

A força do debate e cuidados de saúde mental dentro das empresas foi uma das 21 tendências sinalizadas pela Exame para 2021. A quarentena e as angústias trazidas pelo isolamento social elevaram o bem-estar profissional para o centro das preocupações corporativas. Além disso, o período trará mudanças nas relações de trabalho.

“Nosso discurso para as organizações sempre foi voltado para a prova de que a plataforma vai ajudar com um problema. Sempre é mais fácil lidar com coisas tangíveis do que com as intangíveis. E eu vejo o quanto o intangível ganhou força em 2020”, conta o CEO.

O lado intangível da área de pessoas começou a receber um reforço com o uso de pesquisas e dados para entender os sentimentos e dificuldades dos funcionários. Junto ao cuidado com saúde mental, as empresas começam a ver o valor do People Analytics e do Employee Experience para administrar a satisfação e engajamento dos colaboradores.

Outro exemplo da crescente demanda por serviços de apoio à saúde mental dos funcionários é o crescimento da Vittude. O negócio de psicologia online registrou um aumento de 800% em número de vidas cobertas desde março.

A startup se junta ao movimento do Janeiro Branco com a Corporate Mental Health Week. Do dia 26 ao dia 29 de janeiro, a empresa trará executivos de empresas como Grupo Boticário, Raia Drogasil, SAP, Microsoft, Oracle, Care Plus, RD Station e Warren para palestras e painéis ao vivo e online. Confira a programação no site.

Para começar a se conscientizar sobre sua saúde mental e praticar o autocuidado, o CEO da Zenklub oferece três dicas simples e práticas para o dia a dia:

1. Rotina e recompensa

“Uma dica é planejar objetivos e rotinas. Definir aquilo que, quando olhar para trás, te trará um sentimento de realização. A felicidade é um estado. E o que realmente traz uma sensação de felicidade é ter propósito e mecanismos para sentir progresso. Você pode planejar sua semana ou o dia. E uma ótima forma de conseguir se animar é se premiando pelo o que alcançou. É muito fácil entrar no piloto automático”.

2. Menos cobrança

“Ao fazer o planejamento, tenha em consideração a situação adversa que vivemos. Não se cobre tanto quanto se cobraria sem a pandemia. A situação de cada um é diferente. Temos que cuidar de familiares, nosso espaço está limitado… tente entender isso e ver o que pode e o que não pode atingir”.

3. O que faz bem para você?

“O cuidado com a saúde mental não precisa ser apenas na terapia. Pode ser a meditação também. Se você precisar acordar meia hora mais cedo ou deitar-se em determinado horário sem assistir à televisão, o ideal é abrir um espaço e adquirir o hábito. Acho muito importante aderir ao hábito da terapia e meditação”.