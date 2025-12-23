Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Por que entender inteligência artificial virou requisito para seguir relevante no mercado

O uso estratégico da IA transforma funções, cria oportunidades e exige adaptação constante dos profissionais

IA transforma carreiras. (PixeloneStocker/Getty Images)

IA transforma carreiras. (PixeloneStocker/Getty Images)

Amanda de Lima
Amanda de Lima

Redatora

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 13h30.

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma inovação tecnológica e se tornou um fundamental nas estratégias de negócios ao redor do mundo.

À medida que empresas aceleram sua adoção de sistemas de IA, novas funções surgem, outras se transformam e algumas simplesmente deixam de existir.

O futuro do trabalho está sendo reconstruído em tempo real e entender essas tendências é essencial para quem deseja se manter em uma posição importante no mercado de trabalho nos próximos anos.

Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

A questão é quais profissionais ficaram para trás nessa nova jornada e quais adaptaram suas funções junto ao uso da inteligência artificial.

Por esse motivo, a necessidade de compreender e se aprofundar nessas ferramentas vai além do simples uso de palavras-chaves, envolvendo também engenharia de prompt, automação de tarefas e técnicas de direcionamento da IA.

Saiba como não ficar para trás

De olho no movimento do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

  •         O que você vai aprender?
  •         Automatizar tarefas repetitivas.
  •         Personalizar sua abordagem profissional.
  •         Tomar decisões inteligentes com base em dados.
  •         Conectar-se melhor com clientes e colegas.
  •         Aumentar sua produtividade e credibilidade.

Para garantir a sua vaga, clique aqui.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing IAInteligência artificial

Mais de Carreira

De funcionário de armazém a CEO: ele deixa o Walmart após dobrar sua receita global

O CEO que acorda às 4h30, aposta nos 50+ e lidera uma empresa de R$ 6 bilhões

O CEO que ouviu uma pergunta simples — e transformou a estratégia de uma gigante de US$ 12 bi

Essas são três perguntas que todo líder deve se fazer para tomar decisões com mais clareza e coragem

Mais na Exame

Brasil

Fim de ano: feriados alteram funcionamento do Correios e bancos; entenda

Bússola

Opinião: marketing do bem acontece quando marcas transformam lucro em impacto social

Negócios

Essa empresa brasileira exportou o 'mercado de condomínio' para os EUA e hoje fatura milhões

Pop

Filho de John Lennon vê risco de esquecimento dos Beatles no futuro