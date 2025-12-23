Por que entender inteligência artificial virou requisito para seguir relevante no mercado

A inteligência artificial deixou de ser apenas uma inovação tecnológica e se tornou um fundamental nas estratégias de negócios ao redor do mundo.

À medida que empresas aceleram sua adoção de sistemas de IA, novas funções surgem, outras se transformam e algumas simplesmente deixam de existir.

O futuro do trabalho está sendo reconstruído em tempo real e entender essas tendências é essencial para quem deseja se manter em uma posição importante no mercado de trabalho nos próximos anos.

A questão é quais profissionais ficaram para trás nessa nova jornada e quais adaptaram suas funções junto ao uso da inteligência artificial.

Por esse motivo, a necessidade de compreender e se aprofundar nessas ferramentas vai além do simples uso de palavras-chaves, envolvendo também engenharia de prompt, automação de tarefas e técnicas de direcionamento da IA.

Saiba como não ficar para trás

De olho no movimento do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?

Automatizar tarefas repetitivas.

Personalizar sua abordagem profissional.

Tomar decisões inteligentes com base em dados.

Conectar-se melhor com clientes e colegas.

Aumentar sua produtividade e credibilidade.

