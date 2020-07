Ilhas Bermudas criam visto de um ano para trabalhadores remotos

Com o turismo em baixa e o trabalho remoto em alta, o governo das Ilhas Bermudas encontrou uma nova solução para movimentar sua economia: faciliar o visto de um ano para pessoas que estiverem cansadas do home office ou do estudo na própria casa.

Para se qualificar ao visto, é necessário ter mais de 18 anos, possuir seguro de saúde e fornecer prova de que está empregado ou matriculado em curso de ensino superior.

O certificado de permanência custa US$ 263. Quem se interessar, pode se cadastrar no site até o dia 1º de agosto.

Nova tendência?

Com a possibilidade de um forma mais flexível de trabalho, outros países estão testando a solução de atrair profissionais para movimentar sua economia, mas sem ameaçar a mão de obra local. A Geórgia, na Europa, e Barbados, na América Central, também criaram programas focados no trabalho remoto.

Na Geórgia, o governo ainda deve abrir aplicações para o novo visto para a morar no país por mais de seis meses. Em Barbados, o novo visto permite morar e trabalhar no país por até 12 meses.