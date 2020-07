IBM lança desafio de tecnologia com aulas gratuitas e viagens como prêmios

A segunda edição da Maratona Behind the Code está com suas inscrições abertas. Com a iniciativa, a IBM quer encontrar os melhores desenvolvedores da América Latina.

Quem se inscreve agora terá acesso gratuito a ferramentas e conteúdos para aprender sobre as principais tecnologia usadas pela empresa, como Inteligência Artificial, Cloud, Containers e IoT.

No dia 8 de agosto, começa a primeira de duas fases da maratona, que terá 8 desafios de negócios em português para o Brasil e em espanhol para o resto da região.

Esses desafios serão propostos por empresas e instituições do setor, como o BanCoppel, Centro Universitário FIAP, CompuSoluciones, Saint Paul Escola de Negócios, TNT Energy Drink e UNINASSAU.

Os 100 melhores pontuados na fase ganharão viagem para uma praia no México e participarão de evento junto com os patrocinadores da maratona.

Depois, serão convidados para a segunda fase, que vai definir o top 5 de melhores desenvolvedores da América Latina. O prêmio dos campeões será uma viagem para Tel Aviv, em Israel, para um programa de imersão no acelerador de start-ups, IBM Alpha Zone.

Segundo Marcelo Spaziani, vice-presidente de Vendas e Value Creation da IBM América Latina, a maratona ajudará no desenvolvimento dos profissionais de tecnologia da região e ajudá-los a se manter atualizados acerca das demandas atuais e futuras da área.

“Hoje, os desenvolvedores estão no centro de todas as inovações de negócios”, comenta ele.

Confira mais informações e faça a inscrição pelo site.