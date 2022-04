Esta é a habilidade essencial para o trabalho híbrido (e sua carreira)

As empresas que já definiram seu modelo de trabalho como híbrido ou remoto deixaram a dica: a comunicação será uma habilidade essencial para a nova forma de trabalhar.

Na Loggi, os funcionários viverão uma mistura entre postos com trabalho presencial, híbrido e totalmente remoto, mas a mentalidade que a empresa busca é a de “remoto primeiro”. Se uma pessoa está fora, todas devem agir como se estivessem remotos.

Para criar essa nova cultura, um dos primeiros passos foi criar uma trilha de desenvolvimento de habilidades. Entre elas, a comunicação.

Em tour pelo novo escritório do Google, Ana Carolina Azevedo, diretora de recursos humanos para América Latina, comenta que a boa comunicação será uma responsabilidade também das lideranças e de suas equipes nesse novo momento.

“Manter um vínculo de confiança e boa comunicação será essencial para todos”, diz.

Conseguir melhorar a comunicação de equipes ajuda a evitar ruídos, aumenta a conexão entre as pessoas e ajuda na produtividade de times. Afinal, passar mensagens com clareza facilita o trabalho do dia a dia.

Ana Minuto, cocriadora do Potências Negras e convidada do podcast Entre Trampos e Barrancos, vai além: ela defende que a comunicação é a habilidade número um para a vida e o sucesso profissional.

“Histórias mudam o mundo, e você só consegue contar uma boa história se tem uma boa comunicação”, diz.

A mentora e especialista em carreira, liderança e diversidade comenta que a habilidade é uma das mais demandadas no mercado, pois ajuda na compreensão e conexão entre mundos.

E ela dá algumas dicas para desenvolver a habilidade a cada dia. “É uma construção. E para construir essa habilidade, você precisa treinar”, diz.

Como treinar a comunicação?

A primeira dica é sobre o treinamento. Tem uma entrevista de emprego? Vai fazer uma apresentação? Então faça sua preparação antes. Você pode reler seu currículo ou anotações, falar em voz alta para você ou até mandar áudios para amigos.

“Quanto mais treina, mais expert você se torna. É preciso coragem para fazer essa construção", diz.

Aprenda a observar e ouvir

Todo mundo que falar e ser escutado. Assim, um pilar importante para melhorar sua comunicação é começar escutando. Essa é uma forma de se aproximar do outro e realmente entender como fazer que ele te escute também. Praticar essa atenção garante uma fluidez maior no processo de comunicação.

Tente se adaptar ao outro

Depois de observar e escutar, é necessário saber adaptar seu estilo de comunicação para o outro. Isso ajuda na conexão criada e na compreensão entre os lados. Então, quando você recebe uma mensagem, é interessante entender e copiar o estilo de comunicação do outro.

“Para o ruído na comunicação, sempre dou a dica: entenda como a pessoa se comunica. Se ela manda áudio e você manda para ela um texto... se não mandar áudio de volta, ela não vai entender. Se tem uma pessoa que escreve, não mande áudio. A forma de comunicar dela com o mundo é escrita”, diz.

