7 profissões para quem quer trabalhar com energias renováveis

O mercado de energias renováveis tem se expandido de maneira acelerada nos últimos anos, com um número crescente de empresas e iniciativas focadas em fontes de energia limpa e sustentável. Desde a energia solar até a eólica e o armazenamento de energia, esse setor oferece uma variedade de opções para quem busca uma carreira com propósito, inovação e impacto positivo no meio ambiente. Confira sete opções viáveis para quem deseja seguir esse caminho, junto com as respectivas médias salariais em São Paulo, segundo o Glassdoor.

1. Engenheiro de energias renováveis

O engenheiro de energias renováveis é um dos profissionais mais requisitados neste setor. Sua principal função é desenvolver e implementar sistemas de energia limpa, como os de fontes solares, eólicas e hidrelétricas de pequeno porte. Esses profissionais precisam ter um conhecimento profundo de engenharia, combinando habilidades em matemática, física e design de sistemas energéticos. A média salarial para um engenheiro de energias renováveis em São Paulo varia entre R$ 7.500 e R$ 10.000 por mês.

2. Técnico em sistemas de energia solar

Com o crescimento da energia solar no Brasil, a demanda por técnicos especializados em instalação, manutenção e operação de sistemas solares tem aumentado consideravelmente. Esse profissional é responsável por garantir que os painéis solares e os sistemas de conversão de energia funcionem de forma eficiente e segura. O mercado oferece um salário médio de R$ 2.500 a R$ 4.000 mensais para esses especialistas.

3. Especialista em eficiência energética

O especialista em eficiência energética atua na análise do consumo de energia de empresas e residências, propondo soluções que minimizem o desperdício e melhorem o desempenho dos sistemas energéticos. Ele pode atuar em diversas áreas, desde o setor industrial até projetos residenciais, ajudando a otimizar o uso da energia e reduzir os custos. A média salarial para esse cargo gira em torno de R$ 5.000 a R$ 7.000 por mês.

4. Cientista ambiental

A carreira de cientista ambiental é essencial para os estudos de impactos ambientais relacionados às fontes renováveis. Esses profissionais conduzem pesquisas para entender como as energias limpas afetam o ecossistema e buscam novas soluções para tornar o setor mais sustentável. Com salários médios que variam de R$ 4.000 a R$ 6.500, os cientistas ambientais desempenham um papel vital em garantir que as soluções energéticas não prejudiquem o meio ambiente.

5. Gestor de projetos em energia renovável

O gestor de projetos em energia renovável coordena a implementação de projetos energéticos, sendo responsável por gerenciar prazos, orçamentos e equipes. Eles desempenham um papel crucial na execução de grandes projetos, como parques eólicos ou solares, e precisam ter habilidades de liderança e conhecimento técnico profundo sobre energias renováveis. Para este cargo, o salário médio pode variar entre R$ 8.000 e R$ 12.000 mensais.

6. Especialista em políticas públicas para energia

Esse profissional atua diretamente com a formulação e análise de políticas públicas voltadas para a promoção de energias renováveis. Seu trabalho é fundamental para criar um ambiente legislativo que incentive o uso de fontes limpas e ajude na transição energética do país. O especialista em políticas públicas para energia pode ganhar entre R$ 5.000 e R$ 8.000 mensais, dependendo da experiência e da instituição em que atua.

7. Engenheiro ou pesquisador em armazenamento de energia

Com o crescimento das fontes intermitentes, como a solar e a eólica, a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento de energia tornaram-se áreas de grande importância. O engenheiro ou pesquisador especializado em armazenamento de energia trabalha no desenvolvimento de baterias e sistemas de hidrogênio, essenciais para garantir que a energia gerada possa ser armazenada e usada quando necessário. A média salarial varia entre R$ 7.000 e R$ 11.000 por mês, conforme a especialização.

Como se tornar um profissional de destaque na área

Se você deseja se destacar no setor de energias renováveis, é fundamental investir em uma formação sólida. A área exige conhecimento técnico avançado, por isso cursos de graduação e pós-graduação em engenharia, ciências ambientais, gestão de energia e áreas correlatas são altamente recomendados. Além disso, buscar certificações específicas e acompanhar as tendências do mercado pode ser um diferencial importante.

A atualização constante e o desenvolvimento de habilidades como liderança, gestão de projetos e inovação tecnológica também são aspectos-chave para se tornar um profissional de destaque nesse setor em expansão. Com a crescente demanda por energias limpas e sustentáveis, os profissionais que se prepararem adequadamente terão grandes oportunidades na carreira.