Google adia retorno aos escritórios antes planejado para janeiro

O Google, controlado pela Alphabet, adiou mais uma vez o retorno aos escritórios nos Estados Unidos em meio à confirmação de casos da variante ômicron no país, segundo informação recebida por funcionários na quinta-feira.

O Google havia definido 10 de janeiro como a data de retorno e pedido que grande parte da força de trabalho comparecesse aos escritórios três dias por semana. Chris Rackow, vice-presidente de segurança do Google, enviou e-mail aos funcionários dos EUA na quinta-feira dizendo que a empresa “vai esperar até o ano novo para avaliar” um retorno completo, segundo mensagem vista pela Bloomberg News. A CNBC informou sobre a mudança anteriormente.

O Google, com sede em Mountain View, Califórnia, se comprometeu com um sistema “híbrido”, o que permite a certos funcionários alternarem de escritório ou trabalharem remotamente, mas incentivou a maioria a voltar. Um porta-voz do Google disse que a empresa observou um aumento do número de funcionários que decidem trabalhar voluntariamente nas unidades da empresa, com quase 40% da força de trabalho nos EUA foi aos escritórios nas últimas semanas.

Na quinta-feira, o Google notificou funcionários na Europa, Oriente Médio e África que o retorno aos escritórios também seria adiado em relação à data planejada de 10 de janeiro.

