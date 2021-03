Globo abre inscrições para Jovem Aprendiz, com vagas remotas

A Globo está com inscrições abertas para seu programa Jovem Aprendiz 2021. As oportunidades são principalmente para as áreas administrativas da empresa e são destinadas a jovens que cursam ou já finalizaram o ensino médio.

Há vagas para Rio de Janeiro e São Paulo e, de acordo com a área de alocação, as atividades serão exercidas de forma remota, híbrida ou presencial.

Para participar do programa é preciso que o jovem esteja disponível para trabalhar 4h por dia e tenha noções básicas de informática.

O processo será feito remotamente e as inscrições estão abertas até dia 1 de abril por meio deste site.