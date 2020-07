Fundação oferece bolsas de estudo de US$ 10 mil para engenheiras

A Zonta International Foundation está com inscrições abertas para a Amelia Earhart Fellowship 2021. Trata-se de um programa de bolsas de pós-graduação para mulheres nas áreas de Engenharia Aeroespacial e ciências relacionadas.

O nome do programa vem da aviadora estadunidense que estabeleceu diversos recordes e foi a primeira mulher a voar sozinha sobre o oceano Atlântico. As inscrições vão até 15 de novembro.

O programa oferecerá até 30 bolsas de até US$ 10 mil (cerca de R$ 53.000 na cotação atual) para mulheres que estejam fazendo doutorado em Engenharia Aeroespacial ou áreas relacionadas.

Não é necessário que o curso seja fora do Brasil: a bolsa pode ser usada para auxiliar nos custos de estudos em qualquer instituição de ensino.

Quem pode se inscrever

Podem se inscrever mulheres que estejam cursando doutorado em Engenharia Aeroespacial ou cursos da mesma grande área de estudos (engenharia aeronáutica, astronomia, física, etc.) e que demonstrem boas notas.

Mulheres que já tenham um grau de mestrado ou equivalente na área específica de engenharia aeroespacial também podem se candidatar.

Exige-se, no entanto, que as candidatas já tenham completado ao menos um ano do seu programa de doutorado. Além disso, o fim do programa deve ser em abril de 2021 ou depois, mas não antes.

Como se candidatar às bolsas de pós-graduação para mulheres

A candidatura às bolsas de pós-graduação para mulheres é feita online por meio deste link. Como parte do processo, será necessário compartilhar seu plano de estudos, histórico acadêmico (em inglês), cópias de artigos já publicados, três cartas de recomendação de professores universitários e um essay em inglês de 500 palavras ou menos sobre seus planos de estudos e objetivos profissionais. Mais informações sobre o processo podem ser vistas neste documento.

As inscrições vão até 15 de novembro. O processo de avaliação acontecerá ao longo dos meses seguintes, e as bolsistas selecionadas serão anunciadas até o fim de abril de 2021.

Sobre o programa de bolsas

Segundo a fundação que organiza o programa de bolsas de pós-graduação para mulheres, apenas 25% da força de trabalho na indústria aeroespacial é composto por moças. Um dos objetivos do programa é garantir que as mulheres, mesmo sendo desproporcionalmente afetadas por problemas sociais, também tenham acesso à pós-graduação. Com isso, espera-se que a proporção de mulheres em indústrias altamente técnicas e tradicionalmente dominadas por homens aumente.

A Amelia Earhart Fellowship é oferecida desde 1938 e já apoiou mais de 1.100 mulheres de 73 países diferentes com mais de US$ 10,3 milhões. Bolsistas do programa já se tornaram astrônomas, geólogas, professoras e até astronautas.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.