Feira de intercâmbio oferece descontos de até 40% para quem quer estudar no exterior

Neste sábado, 18, acontece a Feira de Intercâmbio CI Experience (CIXP), evento realizado pela agência CI Intercâmbio, para conectar instituições e pessoas interessadass em estudar fora do país, especialmente, no Canadá.

Durante o evento, estarão presentes mais de 72 expositores de 15 países, entre escolas de idiomas, instituições de ensino médio e faculdades. Haverá um pavilhão dedicado à educação superior com instituições canadenses. Também estarão presentes companhias aéreas como Air Canadá e a Emirates.

Com duração de um dia, além de visitar os estandes, os participantes da feira poderão assistir à palestras sobre temas relacionados à educação no exterior. Também haverá promoções, entre elas descontos de até 40% no valor de alguns cursos no exterior e bolsas de até de até R$ 12 mil em Colleges e Universidades do Canadá. Para estudantes do ensino médio, os descontos podem chegar até R$ 25 mil.

Segundo dados da Associação das Agências de Intercâmbio no Brasil (Belta), o número de estudantes que fizeram intercâmbio superou os níveis pré-pandemia e aumentou 13% no ano passado, saltando de 289.500 estudantes, em 2019, para 327.135 mil alunos em 2022.

De acordo com Celso Garcia, sócio- diretor da CI, a expectativa é receber mais de 5 mil visitantes no evento. “Na feira estarão presentes diversos parceiros do exterior para aproximar o público das novidades mais recentes do setor, conectadas às referências internacionais de educação", diz o executivo.

Como participar da Feira de Intercâmbio CI Experience?

A feira acontecerá das 11h30 às 17h30 do sábado, 18, no Hotel Tivoli Mofarrej, em São Paulo. Para se inscrever gratuitamente basta acessar o site da Ci Intercâmbio. O evento também será transmitido on-line pelo site da insituição.



Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.