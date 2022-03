Evento gratuito apresenta mais de mil vagas em empresas de tecnologia

Está procurando um guia para as carreiras do futuro? No “Carreiras da Nossa Geração”, organizado pela Descomplica Faculdade Digital e a empresa Transformação Digital, os inscritos poderão assistir à palestras sobre carreiras digitais e ainda terão acesso a mais de mil vagas em empresas inovadoras.

O evento é gratuito e acontece em dois dias, 8 e 10 de março, das 19h30 às 21h30. Serão 40 horas de conteúdo exclusivo e 4 horas de evento ao vivo, com dezenas de especialistas em profissões da era digital. As inscrições já estão abertas.

A ideia da iniciativa é trazer informações sobre todo um universo de possibilidades de carreira no futuro, com debates sobre trabalhabilidade, profissões em tecnologia, novas competências e habilidades, empreendedorismo, dicas de currículo e muito mais.

A iniciativa terá convidados como a Malena, Influenciadora e Gamer; Patricia Garrido, do Nubank; Adriana Knackfuss, da The Coca-Cola Company; Michelle Schneider, do Tik Tok; Suelen Marcolino, do LinkedIn e Kondzilla, o dono de um dos maiores canais de Youtube do mundo.

Ao longo da transmissão, as vagas de emprego e estágio serão anunciadas ao vivo, no site do evento e em destaques nas redes sociais da Descomplica Faculdade Digital.

Como parceria do evento, a Exame recebeu uma prévia das vagas que serão anunciadas no evento. Confira:

Beep: healthcare brasileira de saúde domiciliar

Número de vagas: mais de 486 vagas

Áreas: tecnologia, saúde, recursos humanos, análises clínicas, imunizações, compras, financeiro, logística e operações.

Confira as vagas no site.

Grupo Sabin: grupo brasileiro de medicina diagnóstica presente em todas as regiões do Brasil

Número de vagas: 359 vagas

Áreas: vagas que vão desde agente de recepção e colhedor até técnico de laboratório e bioquímico/ biomédico, além de posições na área administrativa.

Confira as vagas no site.

Huawei: empresa global de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

Número de vagas: 50 vagas de estágio

Critério: formandos em junho 2023 ou janeiro de 2024

Local: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e Sorocaba (SP)

Áreas: para estudantes de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica ou Engenharia de Produção, Direito, Jornalismo, Marketing, Relações Públicas e Administração

Veja no site.

Iteris: multinacional brasileira de serviços de TI com perfil boutique. A empresa está operando no modelo “remoto primeiro”

Número de vagas: mais de 100 vagas abertas, sendo parte delas destinadas também a projetos internacionais.

Áreas: Recrutamento e Seleção, Operações de RH, Gestão de Pessoas, Business Partner, Financeiro, Contabilidade, Infraestrutura de TI, Marketing e Comunicação, Novos Negócios e Vendas, Desenvolvedor, Analista de Dados, Desenvolvimento de Produtos, UX/UI.

Confira as vagas pelo site

Positivo Tecnologia: empresa brasileira que desenvolve, fabrica e comercializa computadores, celulares, acessórios e outras soluções de tecnologia

Número de vagas: mais de 90 vagas de emprego temporárias e efetivas,

Locais: São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Ilhéus. Há opções para atuação remota.

Áreas: Logística, Tecnologia, Marketing, Novos Negócios, Recursos Humanos e Administrativo.

Confira as vagas no site

Solfácil: ecossistema de marketplace de energia solar do Brasil

Número de Vagas: 200

Áreas: Pessoas & Cultura (10), Marketing (13), Finanças, Jurídico e Mercado de Capitais (5), Comercial (5), Tech (130), Produto (70), Marketplace & Serviços (8), ioT (16), Fintech (8) e Risco e Cobrança (5).

Confira as vagas no site.

ZAK: plataforma SaaS de gestão All-in-One para digitalização e empoderamento de restaurantes.

Número de vagas: mais de 30

Áreas: CX, data, engenharia de software, jurídico, marketing, operações, people experience, produtos e vendas.

Locais: São Paulo e Rio de Janeiro, além de opções em home-office.

Confira no site

Holu: startup do setor de energia solar

Número de vagas: 23 vagas. Em março, haverá mais 15 vagas disponíveis.

Áreas: analistas e coordenadores em diversas áreas.

Confira as vagas no site.

Bhub: startup de Gestão por Assinatura (GPA) da América Latina

Vagas: mais de 15 vagas

Áreas: tecnologia, atendimento, comercial e customer experience, todas em modelo home office e/ou híbrido.

Confira as vagas no site.

180° Seguros: Insurtech criada em 2020 com o propósito de transformar o modelo de consumir e distribuir seguros e assistência no Brasil.

Número de vagas: 11 vagas

Áreas: advogado Pleno, Controles Internos e Gestão de Risco, Contábil, Marketing de Produto, CX, Front-End, Engenharia de Software, Product Manager, Senior People Operations, Talent Acquisition etc.

Locais: as vagas são direcionadas para o escritório na cidade de São Paulo, através de trabalho remoto

Confira as vagas no site

