Estudar na França? Embaixada francesa oferece bolsas para brasileiros

Mestrandos brasileiros podem se candidatar a uma bolsa para fazer o segundo ano do curso com bolsa parcial na França.

A bolsa, oferecida pela da Embaixada da França no Brasil, tem duração de 10 meses, de 1º de setembro de 2023 a 30 de junho de 2024, para alunos admitidos em universidades públicas francesas no ano acadêmico 2023-2024. As inscrições ficam abertas até o dia 31 de maio de 2023.

Bolsas parciais de mestrado na França

Estudantes de todas as áreas do conhecimento podem se candidatar, com a condição de não terem completado 35 anos até o dia 1º de setembro de 2023. A bolsa tem valor de 470 euros por mês. Os benefícios também incluem:

• status de bolsista do governo francês (BGF);

• isenção da taxa administrativa do processo pré-consular Campus France Brasil

(se ainda não concluído após resultado da bolsa);

• isenção da taxa de visto estudante junto ao Consulado da circunscrição (se ainda

não concluído após resultado da bolsa);

• isenção das taxas de inscrição para a formação do Master 2 em um

estabelecimento público de ensino superior e pesquisa que pratique os valores

de formação nacionais previsto no Decreto nº 2019-344 e dentro dos critérios do

artigo R719-49 do Código de Educação nas instituições sob tutela do Ministério

das Relações Exteriores;

• pagamento da cobertura da previdência social e da “mutuelle étudiant” na

França durante a estadia;

• ajuda na localização de moradia, se solicitado pelo bolsista contemplado;

• acesso a um catálogo de atividades culturais a preços preferenciais

(exposições, shows, fins de semana e estadias culturais, etc.);

• acompanhamento pedagógico e administrativo do bolsista;

• filiação à rede France Alumni Brasil.

O estudante deverá garantir financiamento adicional de no mínimo de 390 euros pelos 10 meses, de recursos pessoais ou de uma instituição brasileira ou francesa, pública ou privada. O financiamento não pode ser combinado com outra bolsa integral do governo francês.

Como se inscrever?

As inscrições ficam abertas até o dia 31 de maio e podem ser feitas aqui. Confira o edital completo com outras informações aqui.



