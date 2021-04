Estes erros de português são desagradáveis no e-mail ou no WhatsApp

Atire a primeira pedra quem nunca cometeu um deslize. Natural, porque somos seres imperfeitos. O fato é que uma mensagem confusa pode custar caro: incompreensões podem dificultar uma venda.

Ao indicar pretérito, ainda são comuns as trocas de "há" por "a", na situação temporal. Revise: "há" indica pretérito; "a" indica futuro.

"Há duas semanas, definimos as novas mensagens para o setor X."

Vale reforçar que não se deve usar "há duas semanas" e "atrás", uma vez que o verbo já aponta para um fato pretérito. Em resumo: há dois dias, há duas, há três meses - todos indicam um tempo anterior.

Vamos à situação futurística:

"Daqui a duas semanas, definiremos as novas mensagens para o setor X."

A preposição "a" (classe invariável da nossa Língua Portuguesa) indica o futuro. O verbo definir, no futuro do presente, é um recurso que pode ser mais explorado no cotidiano corporativo: exagera-se no uso de locução, como "vai definir", "vai trazer", "vamos buscar".

PONTUAÇÃO

Esse tópico é muito importante. Fica muita confusa a mensagem assim:

"Bom dia João amanhã não envio o pedido já"

Enviar dessa forma é caótico! Pergunta-se: o pedido será ou não será enviado?

A primeira parte de um texto, a do chamamento, precisa ser pontuada:

"Bom dia, João!"

A depender da pontuação, há o seguinte entendimento:

"Bom dia, João! Amanhã não. Envio o pedido já!"

Com o deslocamento do ponto, há uma outra compreensão:

"Bom dia, João! Amanhã. Não envio o pedido já."

Esse é o poder da palavra escrita: passar uma mensagem com organização, pontualidade e clareza. Por isso, profissionais que insistem em achar a gramática como um "amontoado de regras luxuosas" precisam rever urgentemente o conceito.

Um grande abraço, até a próxima e inscreva-se no meu canal!

DIOGO ARRAIS

http://www.ARRAISCURSOS.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

Fundador do ARRAIS CURSOS