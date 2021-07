Este é um passo essencial para ter sucesso profissional e pessoal

Você acredita que é possível separar a vida pessoal da profissional? Se você quer ter sucesso, é melhor parar de pensar desse jeito. E a fonoaudióloga Sabrina Mello comprova o porquê ao contar sua história no podcast Como Cheguei Aqui.

Hoje autora de três livros, fundadora de consultoria para comunicação corporativa e professora da Exame Academy, ela relembra como os desafios ao longo da carreira a prepararam para quando seu filho Gael foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista.

Sabrina sente que todo o preparo que teve na carreira para ajudar outras pessoas com a fala, no hospital ou dentro de empresas, a transformou na mãe que seu filho precisava.

“Quando ele tinha um ano, comecei a perceber algumas coisas diferentes no meu filho, meu marido chegou em casa um dia e estava batendo panelas na orelha dele”, diz ela.

Para ela, o período mais desafiador foi o de não saber o que estava acontecendo. Com o diagnóstico, ela percebeu que especialidades que ela havia estudado a vida toda, como comunicação e inteligência emocional, agora iriam ajudar no desenvolvimento do seu filho.

Além de trazer um novo significado para seu lado profissional, Sabrina aprendeu outra lição que vale para qualquer profissional: como ter atenção total pode ajudar a identificar no diagnóstico de uma situação ou a encontrar oportunidades.

“Essa é a grande dica. Você tem que aproveitar as oportunidades da vida, mas precisa estar presente para enxergá-las”, fala ela.

Foi apenas com a atenção plena que ela viu os sinais de que seu filho tinha o desenvolvimento diferente, observando com a mistura de olhar de mãe e de fonoaudióloga que ele não respondia quando era chamado, por exemplo.

Dessa forma, Sabrina conseguiu ter um diagnóstico e dar os recursos que o filho precisava para seu desenvolvimento.

Sem conseguir manter o foco no presente, boa conexões e novas oportunidades podem passar batidas por você. E essas são duas formas comuns de guiar e alavancar a carreira.

Conheça mais da história da Sabrina Mello no episódio do podcast:

Como ter sucesso na carreira

A recrutadora de CEOs Fátima Zorzato, fundadora da consultoria INWI, fala no podcast Entre Trampos e Barrancos sobre as características em comum nas pessoas de grande sucesso.

Entre reflexões sobre o significado individual para sucesso, ela resume bem o que observou na prática entre grandes líderes: o sucesso costuma ser uma escada e um equilíbrio. A escada é o avanço gradual pessoal, de carreira ou de um propósito. O equilíbrio é com suas relações e emoções.

“As pessoas têm mais sucesso quando estão mais felizes e são mais felizes quando estão com pessoas que gostam delas. Já conheci duas pessoas na vida, dois grandes executivos, que não conseguir tirar ninguém deles. São poucas pessoas que fazem as pessoas se fixarem assim”, explica ela.

Para conseguir alcançar esse equilíbrio, é necessário desenvolver duas características importantes para aumentar sua inteligência emocional: a atenção plena, como apontado pela Sabrina, e seu autoconhecimento.

Sua jornada de empoderamento

Com ampla experiência de vida e profissional, a Sabrina Mello é uma das professores do curso Woman Empowerment Program (WEP) da Exame Academy junto com a Fin4she. O curso promove encontros para ensinar mulheres (e homens também) sobre protagonismo, eneagrama, storytelling, autoconhecimento, comunicação e muito mais.

Para quer desenvolver essas habilidades, o curso WEP está com inscrições abertas para a próxima turma até o final de julho. Serão encontros online e ao vivo em agosto com carga horária de 9 horas. Confira mais aqui.

Quais são as grandes tendências do mercado de trabalho? Invista na sua carreira. Assine a EXAME.