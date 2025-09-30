Esta frase de 9 palavras pode resolver qualquer conflito, diz ex-negociador do FBI

Situações de tensão fazem parte da rotina de qualquer líder. Em muitos casos, o que parece ser uma crítica direta a um processo, uma entrega ou um dado específico, revela algo mais profundo: a sensação de não ser ouvido, insegurança diante de uma decisão ou necessidade de reconhecimento.

Nesses momentos, a forma como o gestor responde pode determinar se o conflito será contornado ou agravado. E é justamente nesses cenários que uma frase simples tem ganhado espaço entre executivos e profissionais em posições de liderança:

“Parece que você tem um motivo para dizer isso.”

A abordagem é do ex-negociador de reféns do FBI Chris Voss, autor do livro Never Split the Difference. Segundo ele, a frase tem o efeito de neutralizar o confronto e abrir espaço para que a outra parte se sinta segura para expor o que realmente importa.

Escuta como ferramenta de gestão

A lógica por trás da frase é objetiva. Em vez de reagir a uma crítica superficial, o líder demonstra disposição para compreender o que está por trás da fala. Trata-se de uma estratégia de escuta ativa, que evita interpretações precipitadas e amplia a chance de diálogo construtivo.

Para Voss, quanto mais a outra parte se sente encorajada a falar, maior a possibilidade de chegar rapidamente a um ponto de colaboração. O método é baseado na validação: ao reconhecer que há um motivo para determinada fala ou comportamento, o gestor reduz resistências e convida ao entendimento.

Um diferencial competitivo

No ambiente corporativo atual, dominado por transformações constantes e equipes cada vez mais diversas, habilidades de comunicação empática deixaram de ser atributo complementar. Tornaram-se competências centrais para liderar com eficácia.

Líderes que sabem conduzir conversas difíceis, identificar conflitos latentes e agir com equilíbrio diante de tensões se destacam não apenas pela capacidade de resolução, mas também por criarem ambientes de trabalho mais seguros, colaborativos e produtivos.

Aplicar frases como a proposta por Voss não é apenas uma técnica de mediação. É uma demonstração de maturidade, inteligência emocional e capacidade de gestão.

