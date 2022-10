Esta carreira paga até R$ 37 mil e abre portas para trabalhar com finanças

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL

Quem nunca se imaginou recebendo salários “gordos” como os pagos pelos grandes bancos brasileiros, como Itaú, Santander e Bradesco? O setor financeiro costuma ter as melhores vagas quando o assunto é salário, bônus e benefícios.

Desde as posições de aprendizagem até os cargos mais sêniores, as instituições financeiras são referência em remuneração mais do que atrativa.

Para ter ideia desse destaque, veja qual é o salário médio de um estagiário – um estudante em começo de carreira, com pouco conhecimento sobre a área e em processo de desenvolvimento – no maior banco do Brasil, o Itaú:

Esse salário é quase 2 vezes a atual renda média brasileira por pessoa, que é de R$ 1.353. Mas esse é apenas um exemplo do cargo mais “básico” dentro de uma grande instituição financeira.

Algumas posições mais altas dentro de um banco, uma corretora ou gestora têm remuneração de até quase 32 vezes o salário mínimo do Brasil.

É o caso de uma profissão em alta no mercado financeiro, que tem salários de até R$ 37 mil e ampla oferta de vagas em alguns dos maiores bancos, corretoras e gestoras do Brasil.

Trata-se do cargo de gestor de investimentos, um profissional chave no mercado financeiro. O gestor é responsável por aplicar o dinheiro de terceiros de maneira estratégica e tomar decisões de investimentos envolvendo os mais diversos ativos, incluindo renda fixa, ações e até criptomoedas.

Esse é um profissional que está sendo altamente procurado no mercado de trabalho por um simples motivo: os brasileiros estão cada vez mais interessados em investimentos.

Neste ano, por exemplo, a bolsa de valores alcançou a marca de 5 milhões de contas abertas e a tendência é de que esse número só aumente nos próximos anos.

Com a quantidade de investidores aumentando, é necessário cada vez mais profissionais para ajudar toda essa gente. E é aí que o gestor de investimentos encontra uma boa oportunidade de ganhar salários altíssimos auxiliando investidores a cuidar melhor da própria carteira.

Saiba como ingressar em uma das carreiras mais quentes do mercado financeiro

Salários altos, vagas de sobra e carreira em um dos setores mais importantes da economia

As instituições financeiras sabem da importância desse profissional. Não é à toa que oferecem salários tão acima da média para que tenham a chance de serem escolhidas por esses gestores de investimentos.

É isso mesmo, escolhidas. Por ser um profissional indispensável nos bancos, corretoras e gestoras, há um número expressivo de vagas abertas para essa posição:

Como mostra o print acima, só em uma pesquisa rápida no Linkedin, apareceram 471 vagas para a posição de gestor de investimentos. Entre as empresas contratantes, estavam gigantes do mercado financeiro como a XP, o Itaú e o BTG Pactual.

E essa quantidade foi apenas do Linkedin. Se imaginarmos as oportunidades publicadas em sites como o Glassdoor, o Infojobs, Vagas.com, Gupy etc., é provável que exista um número muito maior de empresas em busca desse profissional.

Com tantas vagas disponíveis, são os profissionais que escolhem onde querem trabalhar. E é por isso que as empresas estão cada vez mais determinadas a pagar salários altos por essa posição.

Segundo o Guia Salarial 2023 Robert Half, divulgado na semana passada, as posições de gestor de renda fixa e renda variável levam o posto de uma das remunerações mais atrativas do mercado de trabalho.

Os salários variam de R$ 20.700 a R$ 37.850 por mês, além de todos os benefícios – que costumam ser muitos no mercado financeiro – e bônus com valores “gordos”.

Em um ano trabalhando como um gestor de investimentos, é possível ganhar até quase meio milhão de reais apenas com o salário mensal. Não é qualquer emprego que possibilita ganhos de tamanha magnitude.

Veja como começar a sua carreira na profissão que paga até R$ 37 mil por mês

Você só precisa de 12 meses para ingressar nessa profissão e chegar a salários de até R$ 37 mil por mês

É claro que chegar a salários desse nível exige esforço. Afinal, trata-se de uma profissão responsável por gerir os recursos de outras pessoas. É quase impossível entregar resultados com bom desempenho sem antes ter o conhecimento necessário.

Para começar a atuar nessa profissão, qualquer pessoa interessada em se tornar um gestor de investimentos precisa conhecer muito bem o mercado financeiro.

É preciso entender alguns conceitos específicos e estratégias para escolher os investimentos mais adequados em determinado momento.

Muita gente desiste da profissão de gestor de investimentos nessa parte. Algumas pessoas acham que é impossível adquirir a qualificação necessária para atuar nessa área.

Mas acredite: em 12 meses já é possível obter o conhecimento que você precisa e começar os primeiros trabalhos como gestor de investimentos.

Esse tempo pode parecer muito, porém imagine um médico em começo de carreira, por exemplo, que recebe um salário médio de R$ 11 mil por mês, segundo o Glassdoor:

Essa é uma média salarial bem abaixo da remuneração de gestor de investimentos. E para começar a atuar como um médico no Brasil é necessário passar cerca de 8 anos estudando para isso.

Portanto, o período de um ano para se qualificar na profissão que paga até R$ 37 mil por mês é quase nada quando comparado a outras áreas do mercado de trabalho.

É claro que existem pessoas que levam mais do que 12 meses para se tornar um gestor de investimentos, mas um curso de qualificação criado pela FAAP, em parceria com a Empiricus Research, tem a proposta ousada de preparar profissionais em até um ano.

Salários de até R$ 37 mil: como participar desta profissão no mercado financeiro

Quer trabalhar nos maiores bancos do Brasil ? Comece sua carreira com esta qualificação da Empiricus e FAAP

A carreira de gestor de investimentos ainda tem muito espaço para crescer. O número de investidores só cresce e, cada vez mais, essas pessoas precisarão de ajuda para tomar as melhores decisões com o próprio dinheiro.

Essa profissão ainda tem uma grande defasagem de profissionais qualificados, mas aqueles que estão preparados para atuar no setor acabam se dando bem pelas características promissoras dessa carreira:

Profissão faz parte do setor financeiro, uma das áreas mais aquecidas do mercado;

Remuneração de até R$ 37 mil + benefícios e bônus , o que representa cerca de 32 vezes o salário mínimo brasileiro;

As principais instituições financeiras estão de olho nessa carreira e “brigando” por estes profissionais qualificados.

Como dito anteriormente, para chegar a remunerações acima da média, é necessário se qualificar em formações, como a oferecida pela Empiricus com a FAAP.

A Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do país, tem uma área de educação que é referência para quem quer se especializar em temas do mercado financeiro.

A empresa fechou uma parceria com a FAAP, uma das instituições de ensino mais conhecidas do Brasil, para ajudar pessoas de todo o país interessadas em se capacitar para atuar com investimentos.

Juntas, as duas companhias oferecerão um curso de capacitação com duração de 1 ano para quem quer se tornar um bom gestor de investimentos.

Mesmo para quem ainda não entende nada dessa área, essa capacitação é uma boa aliada. A formação explica desde os conceitos mais básicos até conhecimentos avançados e indispensáveis para trabalhar nesse mercado.

A boa notícia é que antes de decidir se você quer mesmo começar uma carreira nessa área, você pode ter acesso a algumas aulas inaugurais gratuitas dessa formação para ter um “gostinho” de como é o dia a dia de um gestor profissional.

Para receber mais informações sobre essa carreira que promete ser uma das melhores apostas de 2023 e pagar salários de até R$ 37 mil, acesse o botão abaixo e siga as instruções:

Acesse gratuitamente as aulas inaugurais da formação e veja como ingressar na profissão com salários de até R$ 37 mil

EMPIRICUS - UM CONTEÚDO PROMOCIONAL