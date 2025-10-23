Carreira

Essa característica é desprezada no mercado mas virou vantagem entre grandes líderes

Como líderes que se mostram humanos fortalecem confiança e resultados

(Charday Penn/Getty Images)

Luana Cataldi

Assistente de SEO

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 18h14.

Mostrar-se vulnerável, longe de enfraquecer a autoridade, pode ser uma das maiores forças de um líder modernoAbertura emocional, humildade e autenticidade constroem conexões verdadeiras e aumentam a confiança das equipes. As informações foram retiradas do site McKinsey & Company.

Vulnerabilidade como força, não fraqueza

Durante décadas, o modelo de liderança ideal foi o do executivo implacável, sempre certo e inabalável. Mas, com novas gerações no mercado, esse estilo perdeu impacto. Hoje, colaboradores esperam líderes autênticos, que expressem emoções reais e saibam admitir falhas.

A vulnerabilidade, explicam os autores, permite conexões mais humanas e uma cultura de confiança e aprendizado contínuo. Quando o líder deixa de tentar provar que é perfeito e passa a buscar melhorar, ele inspira o mesmo comportamento em sua equipe.

O papel da autopercepção e dos gatilhos emocionais

O primeiro passo é reconhecer os próprios gatilhos, situações que provocam reações impulsivas ou defensivas. A autoconsciência ajuda a transformar esses momentos em oportunidades de crescimento, evitando atitudes de controle ou defesa do ego.

Criar uma lista ‘para ser’, não só ‘para fazer’

É importante que líderes complementem suas tradicionais listas de tarefas com uma lista “para ser”, um lembrete diário de como querem agir e quem desejam ser no ambiente de trabalho. Ser acolhedor, aberto, justo e humano pode valer tanto quanto metas e resultados.

Liderar com autenticidade e equilíbrio

Assumir vulnerabilidade exige coragem, pois há sempre o risco de parecer fraco. No entanto, respeito e confiança vêm da combinação de competência e honestidade. O segredo está em ser autêntico sem perder a clareza da liderança.

Mostrar-se humano não diminui a autoridade, a fortalece. Em um mundo que valoriza a conexão e o propósito, a vulnerabilidade virou o novo diferencial da liderança eficaz.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira. 

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

