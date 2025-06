Essa atitude discreta pode transformar sua liderança, diz CEO: “Faz toda a diferença para o time.”

Mostrar apreço pelo trabalho dos funcionários não precisa ser algo grandioso ou custoso.

Embora benefícios como aumentos salariais, creches no escritório e brindes corporativos sejam bem-vindos, pequenas ações cotidianas podem ter um impacto profundo no engajamento e na retenção de talentos.

De acordo com a consultora de liderança Paula Davis, especialista em resiliência e fundadora do Stress and Resilience Institute, expressar gratidão de maneira específica e significativa pode transformar o ambiente corporativo. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

O poder do “obrigado, mais”

Davis chama essas ações de “pequenas coisas perceptíveis”. Uma das mais subestimadas entre elas é o que ela define como “obrigado, mais” – uma abordagem que vai além do simples reconhecimento e adiciona um reforço positivo detalhado.

“Muitos líderes lutam para lembrar de dizer ‘obrigado’. A parte ‘mais’ é adicionar o comportamento específico ou os pontos fortes que levaram ao bom resultado”, explica Davis.

O impacto do reconhecimento na motivação

O reconhecimento tem impacto direto na motivação e no moral da equipe. Uma pesquisa realizada pela Reward Gateway com 1.500 trabalhadores mostrou que 75% dos funcionários nos Estados Unidos acreditam que o reconhecimento em tempo real aumenta a motivação no local de trabalho.

Além disso, outro levantamento, conduzido pela Workhuman e Gallup com mais de 3.400 funcionários, revelou que trabalhadores que receberam reconhecimento adequado em 2022 tinham 45% menos chances de deixar seus empregos até 2024.

No entanto, muitos líderes ainda falham em tornar seus elogios mais específicos. Um simples “bom trabalho” pode passar despercebido, enquanto um agradecimento detalhado pode criar um impacto duradouro.

Em vez de dizer: “Bom trabalho nesses resumos de relatórios”, Davis sugere algo como: "Muito obrigado por resumir esses relatórios. A maneira como você os estruturou me ajudou a visualizar as principais questões com clareza, permitindo que eu tivesse uma conversa mais eficaz com nosso CEO.”

Construindo uma cultura de apreciação

Muitas vezes, na correria do dia a dia, colaboradores e líderes esquecem de expressar gratidão uns pelos outros. Incorporar pequenos gestos de reconhecimento e valorização no cotidiano pode fortalecer vínculos e gerar um ambiente mais positivo e produtivo.

Lideranças eficazes entendem que reconhecimento não é apenas uma questão de cortesia, mas uma ferramenta estratégica para engajar e reter talentos. Ao demonstrar apreciação de maneira autêntica e específica, os gestores não apenas motivam suas equipes, mas também constroem um ambiente onde cada profissional sente que seu trabalho tem um propósito e um impacto real.

No fim das contas, são esses pequenos gestos que fazem uma grande diferença no sucesso organizacional.

