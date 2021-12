Deslize à direita para um emprego: contratação online virou 'Tinder'

Aquela pessoa do encontro para o café não apareceu, uma pessoa extravagante assusta você, o mundo inteiro está esquisito e você se sente como um pedaço de carne no açougue. Acho que você está procurando emprego.

A moderna dinâmica do namoro, introduzida por aplicativos como o Tinder e Grindr, está se movendo para o mercado de trabalho, onde candidatos e possíveis empregadores agora avaliam dezenas de indivíduos ao mesmo tempo e às vezes se afugentam os rejeitados.

Namoro e entrevistas sempre tiveram suas semelhanças, mas a pandemia e a escassez de mão de obra movimentaram o processo de contratação online, tornando esses processos mais parecidos.

A contratação online permite que empregadores cortejem candidatos agressivamente, mesmo que esses mesmos candidatos estejam marcando de 5 a 10 entrevistas de emprego em uma semana, recebendo ofertas mais atraentes à medida que aparecem.

Pode parecer doloroso tanto para candidatos quanto para contratantes, mas descobrimos que a experiência de deslizar para a esquerda em um aplicativo de namoro pode ser transferida para o mundo do trabalho.

“O nervosismo, o friozinho na barriga, as mãos úmidas e a necessidade de verificar sua aparência e áudio cem vezes enquanto a contagem regressiva é a mesma para um primeiro encontro on-line do Zoom ou entrevista de emprego”, diz Corissa Peterson, gerente de contratação da Resume Genius, recurso online para quem procura emprego. “Por fim, aprende-se que mesmo que seu encontro ou entrevista não der nada certo, em algum momento terminará, e nunca mais precisará ver a pessoa”.

Daniel Hess, cineasta de Baltimore, foi lançado no mercado de empregos quando a pandemia fechou as portas do segmento. Ele diz que seus sete anos em aplicativos de namoro Bumble, Hinge , OkCupid , Plenty of Fish e Tinder o ajudaram a perceber rapidamente se uma oportunidade de emprego seria boa ou ruim. “Isso me ensinou com quem eu trabalharia bem e com quem não, e como ser mais exigente”, diz ele. “Eu nunca teria imaginado que o namoro online seria uma boa preparação.”

Shawn Laib, corretor de seguros da AutoInsurance diz que os seis meses em que usou o Grindr e o Tinder o treinaram para confiar em sua intuição e ser mais assertivo. No namoro, ele diz, que agora é capaz de ver os potenciais obstáculos ao relacionamento desde o início — habilidade que também é relevante para a procura de emprego. “É preciso captar os sinais de alerta e fazer mais perguntas quando não confiar no que está acontecendo”, diz ele.

Terapeutas concordam que as habilidades de namoro são aplicáveis ​​para encontrar um emprego ou recrutar para uma posição. A triagem de outras pessoas exige discernimento entre o que as pessoas dizem e fazem, diz a psicóloga clínica Avigail Lev, diretora do Bay Area CBT Center, especializada em terapia cognitivo-comportamental. Esse processo requer consciência dos próprios valores e a capacidade de determinar se eles se alinham com os da pessoa online.

Aqui estão três práticas bem-sucedidas para contratantes que navegam em um mercado de trabalho que às vezes parece o mundo do namoro, de acordo com Pearl Kasirye, chefe de RP da empresa de otimização de mecanismos de busca Pearl Lemon, com sede em Londres, que diz ter usado "todos os aplicativos de namoro": para minuciosamente detectar perfis de mídia social e pegadas digitais para alertas de perigo; agendar chamadas de vídeo rapidamente para verificar a aparência de forma eficiente, porém não assustadora “Sou aberta e honesta, porque eles também são seres humanos”, diz ela.

Aplicar as simples leis da atração é uma maneira infalível de se obter sucesso na contratação, seja pela interação online ou pessoalmente, diz Shaun Heng, vice-presidente de crescimento e operações e chefe de equipe do site de rastreamento de preços criptográficos CoinMarketCap. “Digamos que você queira ser contratado ou conseguir um novo emprego importante”, diz ele. “Se estiver realmente claro que você vale a pena, provavelmente não terá que correr atrás daquilo que deseja.”

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.

