Começa hoje: workshop gratuito capacita profissionais para atuarem com a 'maior tendência da década'

Começa, nesta segunda-feira, 10 de julho, o Workshop Profissão em ESG. Composto de quatro encontros virtuais, o curso é oferecido gratuitamente pela EXAME e pelo Ibmec e tem como objetivo ajudar profissionais de diferentes áreas de formação a encontrarem o caminho para se especializar nesta área, que já movimenta trilhões de dólares e é considerada a maior tendência de negócios da década.

“Os olhos do mundo estão voltados para as questões ESG e os profissionais que estiverem preparados para atuar nesse mercado crescente com certeza vão sair na frente”, afirma Renata Faber, diretora de ESG da EXAME e mentora do workshop.

“Além de um conteúdo bem rico sobre o cenário ESG, eu também vou apresentar cases práticos de grandes empresas que já estão se destacando nessa agenda e mostrar como você pode aproveitar esse momento único, entrando para esse mercado como um profissional de ESG”, complementa a especialista.

Por que se especializar em ESG?

Basta olhar para a desvalorização dos papéis de companhias envolvidas em desastres ambientais ou em escândalos de governança para saber: preocupar-se com o meio ambiente, a gestão de riscos e a transparência é fundamental para a sobrevivência das empresas.

Nesse cenário, a procura por profissionais de ESG (aqueles responsáveis por colocar o discurso ambiental e socialmente responsável em prática dentro das organizações) tende a se intensificar cada vez mais.

Para ter ideia, de acordo com o relatório "The Future of Jobs", realizado periodicamente pelo Fórum Econômico Mundial a fim mapear os empregos e habilidades de futuro, 1 milhão de novas vagas de emprego serão abertas na área até 2027.

“O investimento na transição verde e na mitigação das mudanças climáticas, bem como a crescente conscientização dos consumidores sobre as questões de sustentabilidade, estão impulsionando a transformação do setor e abrindo novas oportunidades no mercado de trabalho. Espera-se que os efeitos mais fortes de criação líquida de empregos sejam impulsionados por investimentos que facilitem a transição verde das empresas, com mais da metade dos entrevistados esperando que isso aconteça”, diz o documento.

Apesar da alta demanda, estima-se que a maior parte dos profissionais atuais não esteja qualificada para as vagas que estão surgindo.

