Chatbots estão remodelando a forma como jovens profissionais buscam orientação de carreira

Chatbots de inteligência artificial, como ChatGPT e Claude, estão ajudando profissionais a planejar carreiras, explorar especializações e identificar habilidades essenciais para crescer no mercado de trabalho. As informações foram retiradas de TechCrunch.

No início de 2025, Priscilla Abii, 25 anos, iniciou o ano avaliando suas metas profissionais. Recém-contratada como assistente de marketing, sentia que precisava entender melhor os caminhos da carreira e decidiu buscar no ChatGPT.

“Eu tinha ouvido falar de outras áreas de marketing que poderiam aumentar meus ganhos futuramente. Então pensei: vou usar o ChatGPT para ver as opções que tenho.”

Sua pesquisa incluiu especializações como growth marketing e análise de dados, além de certificações que poderiam desenvolver suas habilidades.

Embora não tenha deixado seu cargo atual, Abii afirma que a IA ofereceu orientação sobre possíveis próximos passos.

A experiência de Abii reflete uma tendência crescente: cada vez mais profissionais estão recorrendo a chatbots de IA para planejamento de carreira.

Segundo análise da Anthropic com 4,5 milhões de conversas no assistente Claude, quase 20% das interações focadas em carreira são usadas para criar mapas profissionais personalizados.

Para jovens profissionais, como Jeanie Thompson, 23 anos, escritora e marketeira em Boston, apps de carreira que combinam IA, como o Fide, oferecem perguntas diárias que estimulam autoconhecimento e definição de metas de longo prazo.

Apesar do potencial da IA para pesquisa e orientação, especialistas alertam sobre suas limitações.

Profissionais como Rai Tryna, 26 anos, e Ziad Ahmed, 26, reconhecem o valor da IA para planejamento, mas ressaltam que ela não substitui a interação humana e a construção de confiança no ambiente profissional.

Ainda assim, a IA tem um papel crescente na reflexão profissional. Michael Campbell, 41 anos, especialista em RH em Dallas, utiliza chatbots para testes de personalidade e cenários de carreira.

“Mesmo que eu tivesse um amigo chefe de Recursos Humanos, a experiência dele seria limitada. A IA permite ver possibilidades com base em experiências registradas globalmente”, explica.

Campbell ressalta que a tecnologia complementa sua busca por oportunidades, validando experiências passadas e sugerindo caminhos de desenvolvimento sem substituir a necessidade de orientação humana direta.

O uso de chatbots para aconselhamento de carreira evidencia como a Inteligência Artificial se tornou uma ferramenta estratégica para profissionais que buscam mapear oportunidades, desenvolver habilidades e tomar decisões informadas.

Ao mesmo tempo, o equilíbrio entre tecnologia e mentoria humana continua sendo essencial para maximizar o potencial da carreira, especialmente entre os jovens profissionais que estão no início de sua trajetória.



